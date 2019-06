Nationale Bank dwingt banken tot buffer van 1 miljard euro

De Nationale Bank verplicht de Belgische banken om een bijkomende kapitaalbuffer van in totaal 1 miljard euro aan te leggen tegen slechte kredieten.

Het is een preventieve maatregel, zegt de toezichthouder in een persbericht. De buffers moeten toelaten om mogelijke kredietverliezen in de toekomst op te vangen. De maatregel duidt erop dat de Nationale Bank zich zorgen maakt over de gulle verstrekking van woon- en andere kredieten.

Het gaat om wat in bankjargon de contracyclische kapitaalbuffer heet. Dat wordt uitgedrukt in een percentage van de risicogewogen activa van de bank. De Nationale Bank besliste vrijdag het buffermechanisme in werking te stellen en het percentage van 0 procent naar 0,5 procent te brengen.

De maatregel geldt voor alle EU-banken die actief zijn in België, zowel op individueel als op geconsolideerd niveau.

Absorptievermogen

'Dit is een tijdelijke buffer die wordt aangelegd in de opgaande fase van de kredietcyclus. Hij moet absorptievermogen genereren zodat banken in de neergaande fase genoeg ruimte hebben om kredietverliezen op te vangen', zegt de toezichthouder.

Bij een financiële schok moeten de banken de buffers meteen vrijgeven om het systeem direct te stabiliseren.

De maatregel wordt bindend vanaf 1 juli 2020. Als de systeemrisico's weer afnemen en de kredietcyclus omslaat, zal de Nationale Bank de bijkomende buffervereisten weer verlagen tot het neutrale niveau van 0 procent.

'Geen verstorend effect op tarieven'

Als een commerciële bank meer kapitaal opzij moet zetten, hangt daar onvermijdelijk een prijskaartje aan. Die kostprijs kan doorgerekend worden aan de eindklanten. Wordt woonkrediet duurder?