Nationale Bank geeft NewB groen licht

NewB wordt mogelijk de eerste nieuwe bank in België in meer dan 50 jaar.

De nieuwe bank wacht nu nog op de zegen van de Europese Centrale Bank.

De Nationale Bank heeft volgens onze informatie een positief advies over het bankproject NewB overgemaakt aan de Europese Centrale Bank (ECB). Als die dat advies volgt, krijgt de coöperatie binnen een maand de vergunning om een nieuwe ethische bank te kunnen oprichten. NewB wou geen commentaar geven zolang de procedure loopt.

In de nasleep van de financiële crisis rijpte negen jaar geleden in het middenveld de idee een nieuwe bank op te richten die alles anders zou doen dan de traditionele banken. Eenvoudiger, ethischer en duurzamer waren de kernwoorden. Maar de oprichting van de nieuwe bank sleepte lang aan, omdat het bankentoezicht na de financiële crisis veel strenger was geworden.

Oordeel ten laatste 24 februari

Pas begin vorig jaar was NewB klaar met zijn dossier voor een bankvergunning bij de ECB, de Europese instelling die banklicenties kan uitreiken. Ten laatste op 24 februari zal die regulator een oordeel vellen. In principe kan de ECB nog ultieme bedenkingen hebben, maar het is waarschijnlijk dat ze het positieve advies van de Nationale Bank volgt. De twee toezichthouders hebben het dossier samen bekeken.

De Nationale Bank had eerder al strenge eisen gesteld aan NewB over de organisatie en het bestuur. De toezichthouder volgde ook de opbouw van de IT en andere systemen nauwgezet op. Daarnaast werd NewB vorig jaar verplicht minstens 30 miljoen euro vers kapitaal op te halen. Dat bedrag moet de kosten van de drie opstartjaren van de nieuwe bank dekken.

Die kapitaalsinjectie was ook dringend nodig. De 15 miljoen euro die NewB in zijn beginjaren bij 53.000 gezinnen, middenveldorganisaties en de Franse verzekeraar Monceau had opgehaald, zijn zo goed als opgebruikt.

De kapitaalronde kwam in november erg traag op gang. NewB moest alle registers opentrekken en haalde pas na een opmerkelijke eindspurt net voor de deadline de nodige middelen binnen. Uiteindelijk stopten 71.000 investeerders 35 miljoen euro vers geld toe.

Eerste nieuwe bank in 50 jaar

Als NewB een banklicentie krijgt, zou het de eerste nieuwe bank in ons land zijn in meer dan 50 jaar. Dan kan NewB, dat afgelopen weekend een feestje bouwde om de geslaagde kapitaalronde te vieren, in mei de eerste bankklanten ontvangen.