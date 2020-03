Nationale Bank grijpt in om economie te beschermen tegen virus

Solide

Extra buffers

De maatregel - die voor alle EU-banken geldt die actief zijn in België - was bedoeld om de kredietverlening door banken af te remmen, omdat de toezichthouder een grote toename van de kredietverstrekking had vastgesteld. Hij zou bindend worden vanaf juli 2020. De banken moesten een bijkomende kapitaalbuffer van 1 miljard euro aanleggen tegen slechte kredieten. Dat bedrag komt nu vrij.

Recordhoogte

De omloop van de ondernemingskredieten steeg in het vierde kwartaal, dus voor de start van de corona-epidemie, naar een recordhoogte van 163 miljard euro. Dat gebeurde ondanks het feit dat bedrijven in dat kwartaal minder kredieten aanvroegen dan in hetzelfde trimester van het jaar ervoor. Cijfers die Febelfin dinsdag publiceerde, geven dat aan.



De groeivertraging van de Belgische economie zal in de komende weken en maanden wellicht de vraag naar kredieten doen dalen. Vooral de vraag naar investeringskredieten neemt wellicht af, omdat sommige bedrijven investeringen uitstellen tot de onzekerheid over de impact van de epidemie is verdwenen.



Omgekeerd neemt de vraag naar kortlopende overbruggingskredieten wellicht toe. Sommige bedrijven, bijvoorbeeld uit de sectoren toerisme en evenementen, zien hun inkomsten fors dalen en worden wellicht geconfronteerd met liquiditeitsproblemen.



Bij Belfius heeft de coronacrisis voorlopig weinig invloed op de vraag naar kredieten. Enkel bij kmo’s en zelfstandigen is er een grotere vraag naar afwijkingen, zoals een verlenging van de duurtijd, de vrijstelling van kapitaal of een aanpassing van de wachttijd.