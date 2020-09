Nationale Bank licht witwascontroles ING België door

De Nationale Bank van België is bijna klaar met een maandenlange, grondige audit naar ING België. Die heeft meerdere pijnpunten blootgelegd in de strijd tegen het witwassen, in lijn met de onthullingen die we woensdag deden op basis van de FinCEN Files.

De Nationale Bank van België wachtte niet op de FinCEN Files om de antiwitwasmaatregelen van ING België grondig te inspecteren. Het onderzoek past in een oefening waarbij de Nationale Bank de controlesystemen van de banksector tegen het licht houdt. Maar de onthullingen die De Tijd, Knack en Le Soir woensdag deden op basis van gelekte rapporten van de Amerikaanse antiwitwascel FinCEN, zet de discussie tussen ING België en de Nationale Bank allicht nog meer op scherp.

Uit de audit van de Nationale Bank zou blijken dat ING België onvoldoende waakzaam was bij het aanbieden van diensten als ‘correspondentbank’, waarbij ze voor buitenlandse banken onder andere transacties in dollars regelt of internationale overschrijvingen verzorgt. Uit de FinCEN Files bleek dat op die manier verdachte geldstromen vanuit buitenlandse banken met louche klanten zijn gepasseerd via Belgische ING-rekeningen.

Het is de bedoeling dat de audit leidt tot een reeks aanbevelingen aan ING België. Of het dossier over ING België voor de sanctiecommissie van de Nationale Bank belandt, valt af te wachten. Het wordt wel duidelijk dat de Nationale Bank eerder al heeft aangedrongen bij ING België om zijn bijkantoor in Genève over te hevelen naar het moederhuis in Nederland, waar de screenings centraal kunnen gebeuren. Dat kantoor is in juni dit jaar overgeheveld. De FinCEN Files onthulden dat zeker tot en met 2017 veel verdachte geldstromen passeerden via de Zwitserse ING-rekeningen.

ING België wil geen toelichting geven bij het onderzoek van de Nationale Bank. De bank geeft alleen mee dat ze regelmatig met de toezichthouders overlegt over de voortgang van haar strijd tegen financiële criminaliteit. 'Voorts is het ons beleid geen uitspraken te doen over interacties met toezichthouders of over de inhoud van de rapporten van toezichthouders', luidt het.

Know your customer

Sinds ING twee jaar geleden een monsterschikking van 775 miljoen euro sloot om vervolging te vermijden in vier grote witwasdossiers spijkert de Nederlandse groep haar interne controlemechanismen bij. Ook bij ING België is het sindsdien alle hens aan dek. ‘Know your customer’ of KYC, de reglementering die bepaalt dat banken hun klanten en de herkomst van hun geld goed moeten kennen, is een topprioriteit.

Sinds vorig jaar zijn liefst 4.000 mensen wereldwijd, onder andere in België, alle klantendossiers minutieus aan het doorlichten en worden klanten opgeroepen ontbrekende gegevens aan te brengen. Voor die grootschalige oefening zet ING België ook mensen uit zijn kantoornetwerk in. De bank houdt nog een kwart van haar kantoren dicht om veiligheidsredenen. Medewerkers van tijdelijk gesloten kantoren worden op KYC-dossiers gezet.

Duizenden Belgen kregen een brief met de mededeling dat de bank de commerciële relatie stopzet omdat gegevens in het dossier ontbraken. Volgens meerdere bronnen hebben veel klanten onterecht zo’n brief gekregen, terwijl hun dossier perfect in orde was. Tegelijk kampen de administratieve diensten met zulke achterstanden dat wie tijdig de extra informatie aanlevert soms te horen krijgt dat de commerciële relatie wordt stopgezet.