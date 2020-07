Nationale Bank verbiedt dividenden bij banken en verzekeraars

Nadat de ECB dit jaar banken oplegde om de cash zoveel mogelijk in huis te houden dit jaar, verbiedt de Nationale Bank in ons land ook dividendbetalingen door banken én verzekeraars dit jaar.

Officieel gaat het dus niet om een formeel verbod, maar om een aanbeveling. Maar in de praktijk komt dat bijna neer op een echt verbod. Weinig instellingen zullen in deze onzekere coronatijden durven ingaan tegen de regulator. Die moet uitkeringen ook goedkeuren.

Al in maart hadden toezichthouders gevraagd dat financiële instellingen de cash zoveel mogelijk in eigen zak zouden houden. Banken dreigen immers heel wat klappen te krijgen als gezinnen of bedrijven kredieten niet kunnen terugbetalen. Verzekeraars riskeren dan weer klappen te incasseren in hun beleggingsportefeuilles.

Toen was het een tijdelijk verbod van een half jaar en bleef de mogelijkheid om in de laatste maanden van het jaar toch nog een dividend uit te keren. Maar omdat corona-Eerdere deze week drong de Europese toezichthouder ECB al aan op het staken van dividendbetalingen tot 2021. De Nationale Bank volgt die regels nu, en preciseert dat die ook gelden voor verzekeraars.

Ethias

Ethias zette in april een dividenduitkering van 100 miljoen euro on hold . Dat bedrag zal dus dit jaar niet meer kunnen uitgekeerd worden aan de verschillende overheden die aandeelhouder zijn.

KBC

KBC, ING , BNP Paribas en diens Belgische dochter BNP Paribas Fortis hadden hun normale dividend over 2019 geschrapt, maar hielden de deur voor een dividend in het najaar open.

Ageas

Ageas, dat technisch geen verzekeraar is, maar een holding boven verschillende verzekeringsmaatschappijen waaronder AG Insureance, betaalde toch een beperkt interim-dividend uit in de lente , maar wou in oktober het saldo van het geplande dividend uitkeren. Het is afwachten wat de verdere stappen zullen zijn van de groep, die zelf ook eigen aandelen wil inkopen. AG Insurance had zijn dividendbetaling ook uitgesteld tot oktober.