Nationale Bank verstrengt aanpak woonleningen

De Nationale Bank van België (NBB) heeft in haar rol als macroprudentiële toezichthouder op de financiële instellingen van ons land besloten om nieuwe, zogenaamde 'expliciete verwachtingen' voor de banken en verzekeringsmaatschappijen die actief zijn in de residentiële vastgoedmarkt op te stellen. Dat meldt de NBB donderdag.

De bedoeling daarvan is dat het intern risicobeheer van die financiële instellingen deze niet nader gepreciseerde verwachtingen integreert. Dat moet hen ertoe aanzetten voorzichtig(er) te zijn bij het toekennen van hypothecaire kredieten, staat in een persbericht van de Nationale Bank.

De NBB gaat liever niet in op details, maar maakte eerder wel geregeld een punt van de zogenaamde loan to value, de verhouding tussen de omvang van de lening en de waarde van het vastgoed die volgens de toezichthouder in een aantal gevallen niet goed zit. Mogelijk wordt dat een van de criteria.