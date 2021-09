Nationale Bank waarschuwt banken voor te gulle dividenden

De Nationale Bank vraagt dat de Belgische banken nog altijd voorzichtigheid aan de dag leggen in hun dividendbeleid, ook al laat de ECB vanaf 1 oktober toe dat ze weer cash naar hun aandeelhouders laten vloeien.

Sinds de start van de coronacrisis had de Europese Centrale Bank de dividenden van de banken in de eurozone aan de ketting gelegd. Frankfurt wilde bekomen dat de banken over voldoende kapitaalbuffers beschikten om de mogelijke schokken van de coronacrisis op te vangen.

Banken kunnen vanaf 1 oktober opnieuw volledig zelf beslissen of ze een dividend uitkeren.

Eind vorig jaar stemde de ECB er al mee in dat de Europese banken opnieuw een dividend zouden uitkeren aan hun aandeelhouders. Maar dat kon alleen als ze aan strikte voorwaarden voldeden.

Afgelopen zomer kondigde de ECB aan dat die beperkingen eind september werden opgeheven. Dat betekent dat banken vanaf 1 oktober volledig zelf kunnen beslissen of ze een dividend uitkeren.

In een persbericht vraagt de Nationale Bank nu wel dat de financiële instellingen in ons land - dus niet alleen de banken - een 'behoedzaam dividendbeleid' blijven voeren na 1 oktober. De financiële instellingen moeten diezelfde behoedzaamheid aan de dag leggen als ze beslissen over de inkoop van eigen aandelen en variabele verloningen.

Europese waarschuwing

Daarmee herhaalt de Belgische Nationale Bank de boodschap die ook de European Systemic Risk Board (ESRB), de instelling die waakt over de stabiliteit van het Europese financiële systeem, vorige week vrijdag uitstuurde.

De ESRB maant financiële instellingen aan voorzichtig te blijven in hun uitkeringsbeleid omdat de risico's voor de financiële stabiliteit in de eurozone vrij hoog blijven. Door nieuwe virusmutaties en een vertraging van de vaccinatieprogramma's op het continent is het economisch herstel nog altijd vrij onzeker.

Bovendien is dat herstel voor een flink stuk afhankelijk van de vele steunprogramma's die de Europese overheden hebben uitgewerkt. Tegelijk heeft Covid-19 de uitdagingen waar de financiële wereld in dit ultralagerenteklimaat voor staat nog vergroot, klinkt het.

De Belgische grootbanken hebben niet tot eind september gewacht om te zeggen hoeveel cash ze naar hun aandeelhouders willen laten vloeien.

De Belgische grootbanken hebben niet tot eind september gewacht om te zeggen hoeveel cash ze naar hun aandeelhouders willen laten vloeien. KBC keert in november in totaal 3 euro bruto per aandeel uit: 2 euro aan opgespaarde dividenden over 2020 plus een interim-dividend van bruto 1 euro per aandeel.