Nationale Bank zet top Weghsteen aan de kant

Sinds deze zomer hield een commissaris van de Nationale Bank al een oogje in het zeil bij de Brugse beursvennootschap. Die neemt nu alle bevoegdheden van het management over.

Waarom de Nationale Bank Weghsteen precies in het vizier heeft genomen, is nooit officieel bekendgemaakt. Maar het aanstellen van een commissaris is wel een uitzonderlijke procedure. Eerder heeft de Nationale Bank al zo'n commissaris aangesteld bij Optima Bank. Dat was toen ook Dirk Smets.