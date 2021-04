Nederlanders kopen vermogensbeheerder Mercier Vanderlinden

De Belgische markt voor kleinere luxebankiers en vermogenshuizen wordt verder uitgedund nu het Nederlandse Van Lanschot Kempen de controle neemt over het Antwerpse Mercier Vanderlinden.

Van Lanschot Kempen, de oudste financiële instelling van Nederland, was al een tijd op zoek naar overnames in België en heeft nu een prooi beet. De Nederlanders nemen een meerderheidsbelang van 70 procent in het Antwerpse Mercier Vanderlinden. Dat heeft zo'n 3,4 miljard euro aan klantentegoeden onder beheer. Tegen 2025 zouden de Nederlanders de volledige controle krijgen over het Antwerpse huis. Hoeveel Van Lanschot Kempen betaalt, wordt niet bekendgemaakt.

De Nederlanders winnen dankzij de deal flink aan gewicht op de Belgische markt voor vermogensbeheer en private banking. Van Lanschot Kempen, sinds begin jaren 90 actief in ons land, heeft ongeveer 5 miljard euro aan vermogens onder beheer. Daarmee is het een van de grotere nichespelers in België.

Kritische grens

Met Mercier Vanderlinden erbij krijgt Van Lanschot Kempen bijna 9 miljard euro onder beheer. Dat is net onder 10 miljard euro, wat sommige experts als de kritische grens beschouwen om op de langere termijn winstgevend te blijven in een wereld met ultralage rentevoeten en strengere regelgeving. Dankzij de deal krijgt Van Lanschot toegang tot de interessante Brusselse markt. Mercier Vanderlinden heeft een vestiging in de hoofdstad, de Nederlanders niet.

Het is niet de bedoeling dat de merknaam Mercier Vanderlinden verdwijnt. Beide instellingen blijven zelfstandig opereren en gaan op een aantal terreinen samenwerken, klinkt het in een persbericht. Oprichters Thomas Vanderlinden en Stéphane Mercier zeggen in een persbericht dat ze als managing partner actief blijven in de onderneming.

Devos-Lemmens

Mercier Vanderlinden ontstond eind jaren 90 toen de families Mercier en Vanderlinden, die fortuin hadden gemaakt met investeringen in de spaarbank Anhyp, de sauzenfabrikant Devos-Lemmens en de Frisk-muntjes, besloten de krachten te bundelen.

De digitalisering, strengere regelgeving en de lage rente dwingen de vermogensbeheerders en private banken al een tijd om schaalgrootte te creëren en op overnamepad te gaan.

