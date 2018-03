Nederlanders woedend over forse loonsverhoging ING-topman

Ook Den Haag kan maar moeilijk bevatten dat ING-CEO Ralph Hamers zijn salaris dit jaar met de helft ziet stijgen tot meer dan 3 miljoen euro.

De Nederlandse bankgroep ING heeft donderdagochtend aangekondigd dat ze het loon van topman Ralph Hamers dit jaar met liefst 50 procent verhoogt. De 52-jarige Nederlander strijkt een jaarloon op van 3,045 miljoen euro en wordt daarmee de best betaalde bankentopman van zijn land.

De manier waarop Hamers zijn loonsverhoging krijgt, is opmerkelijk. Vanaf dit jaar krijgt hij jaarlijks extra aandelen ter hoogte van 50 procent van zijn vaste salaris van 1,75 miljoen euro. Hamers' extra loon is dus niet aan een prestatie gelinkt, waardoor ING ook de bonusrestricties ontwijkt die de Nederlandse overheid aan financiële instellingen oplegt. Die bepalen dat bonussen hooguit 20 procent van het basisloon mogen bedragen.

Het gaat om een inhaalbeweging, verdedigt ING-voorzitter Jeroen van der Veer Hamers' loonsverhoging in de Nederlandse krant Het Financieele Dagblad. Volgens de bank kreeg haar topman al enkele jaren een loon dat niet meer marktconform was. Hamers speelt in eerste klasse, maar wordt vergoed als een tweedeklassespeler, meent Van der Veer.

Brief naar het personeel

Door de loonsverhoging zit Hamers weer op dezelfde hoogte als de toplui van Europese ondernemingen van dezelfde omvang, zoals Volkswagen en Ahold Delhaize. In een recent onderzoek van de Vlerick Business School over de CEO-lonen van bedrijven uit de Nederlandse AEX-beursindex lag de mediaan op 2,94 miljoen euro.

Personeelsleden van ING kregen donderdag ook een brief waarin de bank uitlegt dat zulke loonsverhogingen ook noodzakelijk zijn om mensen met de juiste profielen en de beste talenten aan boord te houden. De groep vraagt haar werknemers zelfs om die boodschap over te maken aan klanten, familieleden en vrienden.

'Ouderwets graaien'

Veel indruk lijkt de bank daar voorlopig niet mee te maken. Zowel in de groep als in politiek Nederland wordt verbolgen gereageerd op de loonsverhoging van Hamers. De topman verdient straks 30 keer zoveel als de gemiddelde werknemer van ING.

De vakbonden van ING, dat vorig jaar nog een zware reorganisatie doorvoerde, reageren verbolgen. 'Dat is toch de schaamte voorbij', zegt Herman Vanderhaegen, secretaris van de christelijke bediendenbond LBC. 'Ooit was er op tv een programma 'Pak-de-poen-show'. Die term is blijkbaar nog altijd in de mode bij de hoogste regionen bij ING.' Bij de Nederlandse bonden vallen gelijkaardige reacties te rapen. 'Het is weer ouderwets graaien', zegt een onderhandelaar van de vakbond CNV.

Ook in politiek Den Haag is Hamers loonsverhoging in het verkeerde keelgat geschoten. Dat ING in de crisisjaren met overheidsgeld overeind moest worden gehouden - de bank heeft dat intussen terugbetaald - maakt de zaak extra gevoelig.

De Nederlandse minister van Financiën Wopke Hoekstra is van mening dat dit het vertrouwen in de banksector ondergraaft en eist opheldering van ING en de Nederlandse Vereniging van Banken. Ook de regeringspartij D66 en de oppositiepartij GroenLinks willen dat de ING-top in de Kamer uitleg komt geven.

Ook buiten de politiek wordt verbaasd gereageerd op Hamers' loonsverhoging. 'Dat lijkt me toch vrij uitzonderlijk', zegt Luc Wouters, headhunter van Ogders Berndtson. 'Als het effectief om een inhaalbeweging gaat, is het toch een vrij forse. Als we de variabele vergoedingen even buiten beschouwing laten, zie je dergelijke percentages niet in België of de ons omringende landen.'

Geen Angelsaksische toestanden

Kan Hamers' loonsverhoging tot een opbodscenario leiden, waarbij ook de salarissen van andere CEO's weer flink de hoogte in gaan? Wouters denkt van niet. 'Volgens mij zijn er in een bedrijf doorgaans voldoende controleorganismen aanwezig die mee uitstippelen welke rol de CEO speelt. Aan die functie hangen ook grote verantwoordelijkheden vast, dus de vergoeding moet daar in verhouding mee staan. Maar ik denk niet dat we in Europa in de richting evolueren van de exuberante toestanden die we in de Angelsaksische financiële wereld zien.'

‘Na de financiële crisis hebben mensen een tijdlang aanvaard om in de bankwereld moeilijke functies uit te oefenen tegen lonen die niet marktconform waren. Maar dit bewijst dat die tijd stilaan achter ons ligt,’ stelt Jean Van den Eynde van het recruteringsbureau Russell Reynolds vast. ‘Daardoor zitten veel remuneratiecomités vandaag wel in een moeilijke positie. Want zij beseffen natuurlijk ook dat dit soort verhalen tot veel tandengeknars leidt bij het brede publiek en in de politieke wereld. Al vermoed ik dat ook het remuneratieeratiecomité van ING die afweging vooraf heeft gemaakt.’

Meer Totti's dan Carrasco's

'Wat is dat eigenlijk, ‘een marktconform loon’? Welke criteria worden daarvoor gehanteerd. ‘Een belangrijke vraag die meespeelt in loononderhandelingen is wat een CEO zou verdienen als die een gelijkaardige functie zou uitoefenen in het buitenland. In die zin is het vooral de wet van vraag en aanbod die bepaalt welk loon een CEO verdient. Al zou het te kort door de bocht zijn om te stellen dat remuneratie de enige, allesbepalende factor is. Ik merk toch ook dat voor veel toplui de maatschappelijke rol en de loyauteit tegenover hun bedrijf meespelen.’