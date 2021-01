Nederlands gerecht onderzoekt rol vroegere ABN AMRO-top in witwaszaak

De voormalige directieleden van het Nederlandse ABN AMRO riskeren gerechtelijk te worden vervolgd voor hun rol in een witwasdossier dat ruim een jaar geleden tegen de bank werd geopend.

Het Nederlandse Openbaar Ministerie kondigde in september 2019 aan dat het een onderzoek was gestart naar het antiwitwasbeleid van de bank, die voor de helft in handen is van de overheid.

Het gerecht wil nagaan of de bank voldoende inspanningen heeft gedaan om witwaspraktijken en de mogelijke financiering van terrorisme tegen te gaan. Het zwaartepunt van het onderzoekt ligt in de periode 2013-2018, toen de bank werd geleid door oud-minister van Financiën Gerrit Zalm.

Het Openbaar Ministerie zou geen personen willen vrijwaren in de schikking die het voorbereidt met ABN AMRO.

Volgens de Nederlandse krant Het Financieele Dagblad onderhandelt het Openbaar Ministerie met ABN AMRO over een schikking die de groep honderden miljoenen kan kosten. Volgens het dagblad wil het Nederlandse gerecht ook onderzoeken welke rol de directieleden uit het Zalm-tijdperk hebben gespeeld. Het Openbaar Ministerie zou daarom geen personen willen vrijwaren in de schikking die het voorbereidt met ABN AMRO.

Geen ING-aanpak

De aanpak verschilt met die die het gerecht aan de dag legde in een eerdere witwaszaak over de Nederlandse grootbank ING. Toen ING in 2018 een megaschikking van 775 miljoen euro trof om verdere vervolging in enkele witwasdossiers te vermijden bleven de directieleden buiten schot.