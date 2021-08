Nederlandse Rabobank ziet halfjaarwinst maal tien gaan

De Nederlandse Rabobank beleefde een opvallend sterke eerste jaarhelft dankzij de aantrekkende economie. Toch sluit de bank niet uit dat ze een groter deel van haar klanten een negatieve rente zal aanrekenen op hun spaargeld.

Rabobank, na ING de grootste bank van Nederland, boekte over de eerste zes maanden van het jaar een nettowinst van 2,2 miljard euro. Dat is bijna tien keer zoveel als de 227 miljoen euro die de financiële groep in dezelfde periode vorig jaar rapporteerde.

Rabobank boekte toen beduidend minder winst omdat de bank ongeveer 1 miljard euro extra opzij had gezet om eventuele verliezen op niet- of laattijdig terugbetaalde kredieten te kunnen opvangen.

Tijdens een persconferentie zei topman Wiebe Draijer dat hij niet kon uitsluiten dat meer klanten straks een negatieve rente op hun spaargeld moeten betalen.

Maar net als veel andere banken die onlangs hun halfjaarcijfers publiceerden kan ook de Nederlandse grootbank veel van die provisies weer in de boeken nemen nu de economie opnieuw aantrekt. In totaal recupereerde de bank in de eerste jaarhelft 274 miljoen euro uit haar stroppenpot.

Ondanks het sterke economische herstel zegt Rabobank op zijn hoede te blijven. De Nederlandse overheid bouwt in de tweede jaarhelft haar steunmaatregelen af voor wie getroffen werd door de coronacrisis. 'Dat kan bij een aantal klanten financiële problemen opleveren,' geeft topman Wiebe Draijer mee in een persbericht. 'Daarnaast zien we dat extreme klimaatgebeurtenissen als droogte en overstromingen een impact hebben op onze klanten, naast tekorten in bijvoorbeeld chips, bouwmaterialen en arbeidskrachten.'

Structurele problemen

De economie staat er een pak beter voor dan iedereen een jaar geleden had durven te hopen. Dat betekent volgens Draijer niet dat de structurele problemen in de banksector van de baan zijn: de razendsnelle digitalisering, de toename van de cyberrisico's en - vooral - de ultralage rentestanden.

Die laatste blijven het verdienmodel van de bank onder druk zetten, want bij Rabobank zijn de rente-inkomsten nog altijd goed voor bijna 70 procent van de totale inkomsten.

Door de aanhoudende rentedruk besloot Rabobank vorig jaar dat zijn Nederlandse klanten 0,5 procent rente moeten betalen als ze meer dan 100.000 euro spaargeld op hun rekening willen aanhouden.

Negatieve rente

