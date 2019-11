Nederlandse fintechster Adyen biedt bankkaarten aan

De snel groeiende Nederlandse betaalspecialist waagt zich op het terrein waar de klassieke banken tot voor kort heer en meester waren.

Het financiëletechnologiebedrijf, dat in amper enkele jaren tijd is uitgegroeid tot een unicorn met een waarde van meer dan 1 miljard euro, kondigde donderdag aan dat het fysieke én virtuele bankkaarten wil uitgeven voor zijn klanten. De nadruk ligt op de retailers. Die kunnen met de nieuwe service van Adyen een eigen kaart lanceren waarmee hun klanten online, mobiel of in fysieke winkels kunnen shoppen.

Nieuw is het concept niet. Vandaag bieden tal van klassieke banken en kaartbedrijven al gelijkaardige producten. Achter de betaalkaarten waarmee de klanten van de Belgische elektroketen Krëfel kunnen betalen, zit bijvoorbeeld de consumentenkredietpoot van de Spaanse bankreus Santander.

Backstage

Toch betekenen de betaalkaarten een belangrijke nieuwe stap voor Adyen. De Nederlandse groep mag dan wel de lieveling zijn van de beleggers en fintechgeeks, bij het grote publiek is Adyen geen vertrouwde naam. Dat komt omdat de groep vooral actief is in de backstage van de financiële wereld. Bedrijven als Adyen, Ingenico en Wirecard garanderen achter de schermen dat betalingen correct verlopen en dat het geld op de rekening van de handelaar komt als u in een winkel of online iets koopt.