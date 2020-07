Nederlandse toezichthouder: 'Te veel risico voor klanten DeGiro'

Particuliere beleggers liepen bij DeGiro meer risico dan hen werd verteld, leert een rapport van de Nederlandse toezichthouder.

De Nederlandse toezichthouder AFM geeft de grootste onlinebroker van Nederland, DeGiro, een ongenadige veeg uit de pan. Particuliere beleggers liepen bij DeGiro jarenlang meer risico dan hen werd verteld. De broker kreeg daarvoor al een boete van 300.000 euro. Maandag publiceerde de AFM een vernietigend onderzoeksverslag over de gang van zaken bij de snelgroeiende broker.

DeGiro begon in 2012 met het aanbieden van beleggingsrekeningen aan particulieren en veroverde met lage prijzen en agressieve marketing al snel terrein op gevestigde concurrenten. Met ruim 630.000 rekeninghouders is het bedrijf de grootste onlinebroker van Nederland. Ook vele Belgen hebben de weg naar DeGiro gevonden, maar de broker wenst daar al enkele jaren geen cijfers meer over te geven.

630.000 DeGiro kent in Nederland 630.000 rekeninghouders. Het aantal Belgische klanten is niet bekend.

Nu blijkt dat de eigenaren van het beleggersplatform achter de schermen een ingewikkeld spel speelden. Daarbij liepen de particuliere klanten van DeGiro het gevaar op te draaien voor de risico’s van een groot beleggingsfonds met deels dezelfde bestuurders en aandeelhouders als het handelsplatform: HiQ Invest.

DeGiro stond garant voor de handelsrisico’s die HiQ aanging, concludeert AFM in het rapport, dat in april 2018 werd afgerond. Bovendien handhaafde DeGiro de risiconormen die wel voor particuliere klanten golden, niet bij HiQ. Uit interne mailwisselingen blijkt dat de DeGiro dat wist, maar niet ingreep.

Bovendien kreeg HiQ Invest voor een miljoenenbedrag een lening zonder onderpand van DeGiro. Het precieze bedrag is in het AFM-rapport zwartgelakt. De lening diende als buffer voor de momenten dat HiQ niet aan zijn margeverplichtingen kon of wilde voldoen. Juist dat gebeurde in het voorjaar van 2017 geregeld. Op het hoogtepunt liep het tekort op tot ruim 38 procent boven de officieel opgelegde risicomarge. Als HiQ toen in de problemen was gekomen, zouden volgens het rapport ‘de gelden van andere cliënten van DeGiro aangesproken worden om aan de verplichtingen te voldoen’.

Was DeGiro of HiQ omgevallen, dan was in beide gevallen de rekening ook bij de particuliere klanten beland, omdat de vermogens zich onder één dak bevonden, concludeert de AFM.

Beleggingsinstellingen zijn verplicht om bij alle klanten in de gaten te houden of de verliezen niet te hoog oplopen en waar nodig extra geld te vragen als buffer. Deze margeverplichting moet voorkomen dat tekorten ongedekt blijven en mogelijk ten laste komen van andere beleggers.

Adam Rose, de CEO van FundShare (de nieuwe naam van HiQ), zegt dat na het rapport van AFM direct is opgetreden. ‘Ik ben toen als CEO aangesteld door het bestuur van de holding boven DeGiro en HiQ. Het eerste wat we hebben gedaan is het betrokken hedgefonds sluiten. Ook hebben we de naam veranderd naar FundShare. Vervolgens hebben we ons fonds aan de regels voor geldmarktfondsen aangepast. Sinds april van dit jaar valt FundShare niet meer onder dezelfde holding als DeGiro.’

De portefeuilles van onze klanten worden overgezet op bankrekeningen. We kunnen dat afsluiten. DeGiro

DeGiro en de AFM vechten al jaren een juridische strijd uit. Dat conflict heeft er mede toe geleid dat DeGiro in handen komt van de Duitse concurrent Flatex . Die is begonnen met het overzetten van portefeuilles van klanten naar Duitse bankrekeningen.

Vorige week bepaalde de rechter dat de toezichthouder DeGiro terecht op de vingers tikte voor het onzorgvuldig omgaan met klantenbelangen. De broker had beroep aangetekend, maar kreeg van de rechter op alle fronten ongelijk. Maandag volgde de publicatie van een honderden pagina’s tellend onderzoeksrapport van de AFM.

Uit het rapport blijkt ook dat HiQ Invest in 12.000 verschillende effecten handelde. In heel veel gevallen gebeurde dat direct via DeGiro met particuliere klanten van DeGiro.

We moeten nog vaststellen of de geconstateerde overtredingen zijn hersteld. AFM Nederlandse toezichthouder

De zaak zelf draaide om de vraag of de broker gelden van beleggers in geldmarktfondsen mocht aanhouden of niet. Strikt genomen is dat niet verboden, maar dan dienen de gebruikte fondsen wel aan strenge eisen te voldoen. Dat deden ze volgens de rechter niet.

Volgens een woordvoerder van DeGiro beschrijft het AFM-rapport slechts dingen uit het verleden. ‘We hebben altijd de aanbevelingen van de AFM opgevolgd. Als we het er niet mee eens waren, hebben we ze voorgelegd aan de rechter, met het inmiddels bekende resultaat. Nu worden de portefeuilles van onze klanten overgezet op bankrekeningen en kunnen we dit afsluiten.’

De AFM zegt nog vast te moeten stellen of de geconstateerde overtredingen zijn hersteld.