Neobank Revolut tankt 500 miljoen dollar bij

Bankenbestormer Nikolay Storonsky haalt een nieuwe investeerder aan boord bij zijn bankapp Revolut. Die is met een waardering van 5,5 miljard dollar een van Europa's meest waardevolle fintechbedrijven

Het was de grote frustratie van de Rus Nikolay Storonsky toen hij na een succesvolle carrière als zwemmer aan de slag ging in de Londense City. Hoe kan je snel, makkelijk en zonder kosten geld overschrijven naar het buitenland? De oplossing, Revolut, ontwikkelde de dertiger samen met de Oekraïner Vlad Yatsenko.

$500 miljoen Kapitaalronde Revolut haalt 500 miljoen dollar op aan een waardering van 5,5 miljard dollar.

Revolut is een mobiele bank die via een app en een kaart toelaat courante verrichtingen te doen, van overschrijvingen tot betalingen. Maar ook meer: aandelen en cryptomunten aankopen, een reis- of smartphoneverzekering afsluiten, of donaties doen.

Storonsky begon na zijn studies fysica en economie te werken in de City bij grote namen als Nomura, Lehman Brothers en Credit Suisse. Vandaag legt hij als CEO van Revolut de klassieke banken het vuur aan de schenen. Met 10 miljoen klanten, vooral in het Verenigd Koninkrijk en op het Europese vasteland, is Revolut stilaan een naam die gevestigde bankiers de stuipen op het lijf jaagt.

10 miljoen klanten

De workaholic Storonsky, die van zijn medewerkers een even grote inzet verwacht, ziet het groots. Over vijf jaar hoopt hij 100 miljoen klanten te hebben, een cijfer waar andere banken alleen maar van kunnen dromen.

Of hij in die stoutmoedige plannen zal slagen, is maar de vraag, al geloven sommige investeerders wel in het model van Revolut. Index Ventures, het durfkapitaalfonds dat scoorde met Adyen, Deliveroo, Slack en Sonos, stapte twee jaar geleden samen met andere fondsen in Revolut. Bij die instap werd het bedrijf uit 2015 gewaardeerd op 1,7 miljard dollar en was de status van unicorn, een technologiebedrijf met een waarde van meer dan 1 miljard dollar, een feit.

Dinsdag haalde Storonsky bij zijn aandeelhouders en het Amerikaanse TCV 500 miljoen dollar (460 miljoen euro) op. De waardering is inmiddels gestegen naar 5,5 miljard dollar. Daarmee is Revolut een van de hoogst gewaardeerde Europese fintechbedrijven en komt het op gelijke hoogte met de Zweedse onlinebank Klarna.

Tijd om uit te kijken naar een beursintroductie denken velen bij zo'n waardering. Maar voor Storonsky is dat nog niet aan de orde. 'Een beursgang is pas iets voor wanneer we 20, 30 of 40 miljard waard zijn', zei hij vorige zomer.

Personeel aanwerven

Met het opgehaalde geld kan Storonsky zijn plannen de eerstkomende tijd realiseren. Het geld gaat naar het aantrekken van personeel - 1.000 extra bij de 2.000 die er al zijn - het aanbieden van spaarrekeningen buiten het VK en het verstrekken van leningen. Storonsky belooft ook werk te maken van een betere klantenservice en de winstgevendheid te verhogen.

Storonsky's neobank is verlieslatend. In 2018 - de laatste cijfers die beschikbaar zijn - was er 32,8 miljoen pond (39 miljoen euro) verlies op 58,2 miljoen pond (70 miljoen euro) omzet. Die verliescijfers zien investeerders met plezier door de vingers zolang de groeimotor vlotjes blijft draaien.