NewB heeft banklicentie beet

De Europese Centrale Bank keurt de oprichting van de eerste nieuwe Belgische bank in decennia goed. De ethische coöperatieve NewB wil in de zomer klanten bedienen.

Nadat de Nationale Bank al het licht op groen zette, heeft nu ook de Europese Centrale Bank (ECB) het dossier goedgekeurd. De coöperatie krijgt na jaren van voorbereiding haar banklicentie. 'NewB is ingeschreven op de lijst van de vergunde kredietinstellingen', meldt de Nationale Bank in een persbericht.

Kapitaalronde

NewB haalde vorig jaar 35 miljoen euro op bij gezinnen, organisaties en investeerders om de bank de eerste jaren te laten draaien. Dat geld stond op een geblokkeerde rekening, zolang het vergunningsdossier liep. Nu de bankvergunning binnen is, is de kapitaalronde definitief en worden de intekenaars ook coöperanten.

De voorbije jaren hadden gezinnen, verenigingen en de Franse verzekeraar Moceau 15 miljoen euro in de coöperatie gepompt. Alles samengeteld telt NewB nu 160.000 coöperanten.

'Er is zeer veel interesse bij de burgers. We hebben heel wat kandidaat-coöperanten moeten weigeren', zegt bestuurder Koen De Vidts. Mensen die de laatste dagen van de kapitaalronde inschreven, toen het maximumbedrag van 35 miljoen euro al werd bereikt, kregen hun geld terug. 'We hebben toch een miljoen euro moeten terugstorten', zegt De Vidts.