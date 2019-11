NewB staat mijlenver van bankproject

De coöperatie NewB heeft in de eerste helft van haar campagne slechts 3,4 van de 30 miljoen euro opgehaald die nodig is om een nieuwe bank op te richten. ‘We moeten versnellen’, klinkt het.

Deze maand is het erop of eronder voor NewB, het project voor de oprichting van een nieuwe ethische bank. De coöperatie kreeg eind vorige maand groen licht voor de aftrap van een kapitaalronde van 30 miljoen euro. Dat is het minimum dat de Nationale Bank oplegt om NewB een bankvergunning toe te kennen.

Om dat geld bijeen te sprokkelen heeft NewB tot 27 november. De helft van de 33 dagen durende campagne is voorbij. Dinsdagavond stond de teller maar op 3,4 miljoen euro. Het doel van 30 miljoen euro lijkt erg moeilijk haalbaar.

‘We blijven erin geloven’, zegt voorzitter Bernard Bayot. ‘Maar we moeten wel versnellen. Dat is een conditio sine qua non.’ Hij zegt dat de teller met het ingezamelde kapitaal op de website van NewB nog niet het volledige beeld weergeeft. (Het duurt soms enkele dagen eer het overgeschreven geld is aangekomen, red.) En veel geïnteresseerde institutionele aandeelhouders beslissen pas deze week.’

We moeten de kapitaalronde versnellen. Bernard Bayot Voorzitter NewB

NewB rekent op een piek in het aantal aanmeldingen naarmate de deadline nadert. ‘Mensen schieten soms pas helemaal op het einde in actie’, zegt Bayot. Hij wijst er ook op dat er nog veel campagneavonden op het programma staan, soms vier per dag. Opmerkelijk is dat NewB grote steden als Antwerpen (23 november) en Leuven (25 november) pas op het einde aandoet.

Het project is niet aanwezig in het publieke debat. Toch vindt Bayot dat NewB het goed doet op de social media. ‘We hebben ook affiches in stations en er zijn radiospots en krantenadvertenties. We rekenen er ook op dat organisaties die al aandeelhouder zijn hun leden nog zullen sensibiliseren.’

Sinds de oprichting van NewB in 2011 hebben een 150-tal organisaties, van Oxfam en Greenpeace over de Gezinsbond tot Femma, het project ondersteund. NewB kon ook al 51.000 particulieren als coöperant aantrekken. Zij hebben de voorbije jaren samen ruim 5 miljoen euro kapitaal aangebracht. De Franse financiële groep Monceau, de partner voor verzekeringen van NewB, stopte 10 miljoen euro toe. Die middelen zullen begin volgend jaar zo goed als opgebruikt zijn, wat betekent dat de oorspronkelijke coöperanten hun geld kwijt zijn.

Dat geldt niet voor wie nu intekent op de kapitaalronde. Dat geld komt op een geblokkeerde rekening bij Belfius en wordt teruggestort als de operatie mislukt. Eind deze maand weten we de uitkomst. Als de 30 miljoen euro niet gehaald wordt, is het voorbij, want een verlenging van de deadline is niet meer mogelijk.