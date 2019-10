NewB zoekt 1 miljoen per dag voor opstart bankproject

De coöperatie NewB start een kapitaalverhoging om 30 miljoen euro op te halen bij bestaande en nieuwe coöperanten. Het heeft daarvoor 33 dagen de tijd. Als het niet lukt, is het game over voor de nieuwe bank.

Iets na de middag spontaan gejuich bij een aantal medewerkers van NewB. Net voor de aanvang van een persconferentie in het Brusselse beursgebouw loopt het verlossende nieuws binnen: het directiecomité van de financiële waakhond FSMA heeft de prospectus van de kapitaalverhoging van NewB goedgekeurd.

Met de goedkeuring wordt ook de aftrap gegeven van een grote campagne om 30 miljoen euro op te halen. Dat kapitaal is een essentiële voorwaarde om volgend jaar van de Nationale Bank en de Europese Centrale Bank de felbegeerde bankvergunning te krijgen.

33 dagen

NewB heeft 33 dagen, tot 27 november, de tijd om dat kapitaal bij elkaar te sprokkelen. Extra uitstel kan er niet meer komen. 'Er is geen tweede kans meer. Als het na jaren voorbereiding, nu niet lukt, is het spijtig, maar dan is het ook gedaan', zegt CEO Tom Olinger.

'De kapitaaloperatie is ook een steekproef op ware grootte', vindt bestuurder Koen De Vidts. 'Als er bij veel mensen interesse is om coöperant te worden, zal er ook veel interesse zijn om klant te worden'.

In financiële kringen wordt soms meewarig gedaan over de poging van NewB. Voorzitter Bernard Bayot geeft toe dat het geen gemakkelijke klus wordt. 'De oprichting van een nieuwe bank is al decennia niet meer gebeurd.'

Maar hij benadrukt dat de ploeg er vertrouwen in heeft. 'We bieden een antwoord op belangrijke uitdagingen van de maatschappij', zegt Bayot. NewB belooft een ethische bank te zijn die volop zal inzetten op de financiering van duurzame projecten en profileert zich als een 'klimaatbank' die de energietransitie wil helpen financieren. 'Zoveel jaar na het klimaatakkoord in Parijs investeren de klassieke banken nog te veel in fossiele energie'

Vakbonden

NewB spreekt niet enkel burgers aan, maar ook het middenveld van organisaties tot institutionele investeerders. Twee hebben al toegezegd om te investeren. De Stichting voor Toekomstige Generaties zal 400.000 euro investeren en de freelancerscoöperatie Smart zegt 200.000 euro toe.

Felipe Van Keirsbilck, de secretaris-generaal van de christelijke vakbond (ACV-CSC), zegt dat zijn organisatie ook zal investeren, maar dat het exacte bedrag nog moet vastgelegd worden.

De christelijke arbeidersbeweging heeft trauma's overgehouden aan de ondergang van Dexia en Arco, maar kijkt wel terug naar positieve voorbeelden van eenvoudige banken in het verleden. 'Toen Bacob een coöperatie was, was het een goede bank voor de burger die ook winst maakte. Hetzelfde voor de eenvoudige spaarbank ASLK. Het is pas later dat er problemen kwamen en er miljarden nodig waren om ze te redden', zegt van Keirsbilck.