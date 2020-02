'Niemand lacht nog met Belfius'

Voor de presentatie van de jaarcijfers plantte Belfius-topman Marc Raisière een mini-catwalk neer in het hoofdkantoor van de bank: 'We walk the talk', was de boodschap.

'Ce n'est pas magique', zegt topman Marc Raisière over de sterke jaarresultaten die Belfius vrijdag kon voorleggen. 'We zijn vooral trouw gebleven aan onze langetermijnplannen om op meerdere markten actief te worden.'

‘Ah ! Ça, c’est le kick!' Topman Marc Raisière kan zijn bankierscool nauwelijks behouden als hij de jaarresultaten van Belfius doorloopt. Terwijl KBC, BNP Paribas Fortis en ING de voorbije weken moesten opbiechten dat ze vorig jaar minder winst hadden geboekt in België, slaagde Belfius er vorig jaar wel in zijn cijfers op te krikken.

Over heel 2019 steeg Belfius’ nettowinst met 3 procent naar 667 miljoen euro. In allesbehalve makkelijke marktomstandigheden boekte de bank ook 3 procent meer rente-inkomsten. Belfius puurde ook meer uit de verkoop van beleggingsproducten en verzekeringen.

Daar staat tegenover dat de bank 111 miljoen euro moest opzijzetten om niet of laattijdig terugbetaalde kredieten op te vangen. Een klim met 45 miljoen euro in vergelijking met een jaar eerder, wat volgens Raisière te wijten is aan vier specifieke probleemdossiers in de zakenbankafdeling. Daaruit afleiden dat de economische groei verder verzwakt, zou te kort door de bocht zijn. ‘We keren terug naar een normale situatie.'

Belfius verstrekte opnieuw meer leningen aan openbare besturen, maar het is vooral de forse sprong van 30 procent in woonkredieten die opvalt. ‘Dat heeft alles te maken met de eindejaarsrush nadat de Vlaamse overheid had beslist de woonbonus af te schaffen’, legt Raisière uit. ‘In december verstrekten we 1,7 miljard euro aan hypotheken. Normaal ligt dat bedrag tussen 350 en 500 miljoen euro.’

Bakken kritiek

Raisière haalt zijn ‘kick’ niet zozeer uit dat degelijke jaarrapport, wel uit het feit dat het volgens de topman het resultaat is van een strategie waar vijf jaar geleden niemand vertrouwen in leek te hebben. Belfius, dat op dat moment nog zijn wonden aan het likken was na de implosie van voorganger Dexia Bank, kondigde toen aan dat het als bank en verzekeraar actief wilde zijn in alle pijlers van de Belgische economie. De groep wilde dus niet langer alleen focussen op particuliere klanten en openbare besturen, maar ook veel sterker staan als zakenbank, vermogensbeheerder en bankgroep voor rijken.

‘Maar weinigen geloofden dat ons dat zou lukken’, blikt Raisière terug. ‘Tegelijk kregen we bakken kritiek omdat we zogezegd te weinig ambitieus waren op financieel vlak. We gingen er toen al vanuit dat de rente nog lang erg laag zou blijven, en mikten daarom op een rendement op het eigen vermogen dat lager was dan wat onze sectorgenoten voorspelden.'

'Vandaag lacht niemand nog met ons. De andere bankentoppers mikken nu ook allemaal op een rendement op het eigen vermogen van 8 à 9 procent. Iets waar wij vijf jaar geleden op werden afgerekend. De Benelux-poot van ING en BNP Paribas is groter in omvang. Maar als je ons rendement herberekent met de kapitaalratio's die die banken hebben, zou je merken dat we beter scoren.'

Catwalk

‘Ik wil maar zeggen. De cijfers die we nu voorleggen, komen niet uit de lucht gevallen. Ce n’est pas magique, het is omdat we al die tijd consequent onze strategie zijn blijven volgen.’ De kritiek van enkele jaren geleden zit blijkbaar diep. Tijdens de persconferentie over de jaarcijfers liet de Belfius-top gisteren een heuse catwalk plaatsen in de persruimte van de Rogiertoren. ‘Om te kunnen tonen: we walk the talk.’

Nu Belfius' vorige vijfjarenplan eind 2019 is afgerond, heeft de bank een nieuwe strategie klaar voor de komende jaren. Op de hoofdpunten daarvan is het nog even wachten - Belfius presenteert zijn nieuwe meerjarenplan later in het voorjaar. De Belfius-baas laat wel al uitschijnen dat we geen al te radicale koerswijzigingen hoeven te verwachten.

‘We kennen de Belgische markt door en door en ik zie hier nog genoeg niches waar we onze voetafdruk kunnen vergroten’, zegt hij. ‘In schadeverzekeringen hebben we een marktaandeel van 9 procent, wat niet veel is. Ik zal dit bedrijf pas verlaten als we aan 15 procent zitten. In private banking en wealth management hebben we ook al een stevige groei gekend. Maar ook daar zien we pas het begin. En als zich een interessante verzekeraar of vermogensbeheerder aandient, dan zullen we daar zeker naar kijken.’