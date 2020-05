'Niet elke mobiele bank zal deze crisis overleven'

Nu de coronacrisis mensen dwingt hun zaken digitaal af te handelen, hebben ook mobiele banken de wind in de zeilen. Toch zal lang niet elke smartphonebank op termijn het nodige groeikapitaal vinden om relevant te blijven, klinkt het bij de Duitse bankbestormer N26.

Voor de Berlijnse groep, die zich afzet tegen traditionele spelers in de sector en alleen bankdiensten via de smartphone aanbiedt, is groeikapitaal evenwel geen probleem. De neobank, die vier jaar geleden werd opgericht, kon de afgelopen weken nog eens 100 miljoen dollar bijtanken door andermaal een verlengstuk te breien aan een kapitaalronde die al in 2018 was begonnen.

Sinds de start heeft N26, met PayPal-oprichter Peter Thiel als bekendste aandeelhouder, al 800 miljoen dollar opgehaald om zijn ambities waar te maken. Het bedrijf wordt nu gewaardeerd op 3,5 miljard dollar.

Tal van klassieke banken stuurden door de coronacrisis de voorbije weken al winstwaarschuwingen de wereld in. Hoe zit dat bij N26? ‘We merken wel dat mensen minder geld afhalen en natuurlijk is het aantal transacties in restaurants en winkels fors teruggevallen’, zegt Sarunas Legeckas, die de Europese activiteiten van N26 leidt. ‘Maar we groeien tegelijk met meer dan 10 procent in e-commerce. En de crisis zet mensen er blijkbaar toe aan wat meer te sparen. De deposito’s op onze rekeningen dikken aan.’

65-plussers

N26 telt zo’n 5 miljoen klanten in 25 landen - in België schurkt de groep aan tegen de grens van de 100.000 klanten. Het geld dat werd opgehaald moet dienen om bestaande producten verder te ontwikkelen en nieuwe markten aan te boren. ‘Sinds de coronacrisis merken we dat vooral de 65-plussers onze digitale services omarmen’, zegt Legeckas nog.