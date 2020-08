Niet meer alle rekeningen gratis bij Argenta

Argenta wil vanaf volgend jaar drie nieuwe rekeningformules lanceren waarvoor klanten moeten betalen. Een opmerkelijke zet, want kosteloze bankdiensten waren jaren het uithangbord van de Antwerpse spaarbank.

De uitgebreide gratis zichtrekening, waarmee Argenta vandaag scoort bij prijsbewuste klanten, sneuvelt vooralsnog niet. Maar de bank-verzekeraar wil vanaf volgend jaar naast die geijkte formule uitpakken met drie nieuwe betalende pakketten die nog extra diensten bieden.

Hoe die formules er precies zullen uitzien, is nog ‘work in progress’. Pas tegen het einde van het jaar wordt definitief beslist welke functionaliteiten bij welke rekening passen, en welke prijs de bank daarvoor zal vragen. In werkdocumenten is sprake van twee formules van ongeveer 3 of 5 euro per maand, die klanten recht geven op twee kredietkaarten met een hogere limiet dan in de gratisvariant. Aan de duurste formule zijn ook verzekeringsdiensten gekoppeld voor problemen bij onlineaankopen of bij de annulatie van tickets of reizen.

‘Maar de inhoud en de prijs van die pakketten staan nog niet vast,’ benadrukt commercieel directeur Inge Ampe. ‘Alles kan nog schuiven.' Ampe hamert erop dat Argenta vast van plan is de kosteloze rekeningformule te behouden. ‘We verwachten dat 85 procent van onze klanten bij dat gratis aanbod blijft. Gratis zit in ons DNA en dat gaan we niet veranderen: instantbetalingen of geld afhalen bij automaten van andere banken, daar zullen we geen kosten voor aanrekenen.’

Belangrijke bocht

Met de nieuwe producten neemt Argenta een belangrijke bocht. De bank houdt dan wel vast aan haar kosteloze dienstverlening, ze beseft ook dat dat gratisbeleid stilaan zijn limieten heeft bereikt als ze nog extra diensten wil aanbieden. ‘Als we ooit nieuwe betaaldiensten zoals Google Pay of Apple Pay willen aanbieden, zijn we verplicht die techbedrijven daarvoor te betalen', legt Ampe uit. ‘Zoiets kunnen we moeilijk in ons gratis aanbod opnemen. Uit een rondvraag bij onze klanten bleek ook dat een deel van hen bereid is te betalen voor die bijkomende diensten.’

Nu de aanhoudend lage rente en de torenhoge investeringen in digitalisering en strengere regelgeving op de kosten wegen, is het voor een bank als Argenta ook een pak moeilijker geworden om klanten niets aan te rekenen voor nieuwe extra’s. CEO Marc Lauwers had vorig jaar al aangegeven dat de bank ging moeten bekijken of alle betalingsverkeer op termijn nog gratis kan.