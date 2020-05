Nieuwe CEO ABN AMRO start met valse noot

ABN AMRO is nog voor 56 procent in handen van de Nederlandse staat.

Amper drie weken staat Robert Swaak aan het hoofd van het Nederlandse bankinstituut ABN AMRO, maar zijn start begint met een valse noot.

De 59-jarige voormalige accountant van PwC moest een veel hoger dan verwacht kwartaalverlies opbiechten. De Amsterdamse bank, die in ons land actief is in vermogensbeheer, boekte een verlies van 395 miljoen euro, meer dan dubbel zo veel als analisten hadden voorspeld na eerdere waarschuwingen over slechte cijfers.

Swaak wees op de stevige kapitaalpositie. Maar daarmee was al het goede nieuws gezegd. De rente-inkomsten staan onder druk en de operationele winst zakte met 13 procent.

Maar vooral de coronacrisis en de oliecrash doen pijn. ABN AMRO moest voor 1,1 miljard euro provisies aanleggen voor slechte leningen, waaronder twee rampdossiers in de VS en Singapore. Swaak schat dat er op jaarbasis voor misschien 2,5 miljard euro aan provisies voor slechte leningen nodig is.

Natuurlijk is Swaak alleen de boodschapper van dat slechte nieuws, en kan hij alleen afgerekend worden op de toekomst. Bijvoorbeeld op het weren van dubieuze klanten. Na enkele witwas- en fraudeschandalen in Nederland en Duitsland, die mogelijk kunnen leiden tot hoge boetes, is het verscherpen en nalezen van interne regels en controles cruciaal bij de bank. Bij zijn benoeming in januari had Swaak ook gezegd dat dit een prioriteit was.

Swaak was als uitmuntend pianist toegelaten tot het conservatorium, maar koos uiteindelijk voor een studie bedrijfseconomie.

Maar de bedrijfseconoom die vroeger overwoog professioneel pianist te worden, zal nu toch wat extra toetsen tegelijk moeten indrukken. De kosten onder controle houden is de topprioriteit, want ze blijven in vergelijking met die van de sectorgenoten erg hoog.

Zakenbank

Daarnaast legden de kwartaalcijfers een ander pijnpunt bloot: de zakenbankdivisie CIB. Die slaagt er ondanks allerlei verbeteringsprogramma's maar niet in om mooie cijfers voor te leggen. Het geduld van Swaak is al op. 'Het wordt een kortetermijnprioriteit', klonk het in een toelichting. In augustus wil hij met een plan komen. Maar de suggestie dat het risicoprofiel niet bij de bank past, doet vermoeden dat hij aanstuurt op een verkoop of een afbouw.

Een andere opdracht, de bank toekomstbestendig maken, zal dankzij corona misschien makkelijker worden. Met de digitalisering zit het redelijk snor, want in coronatijden is de bank operationeel met meer dan 90 procent van het personeel thuis.

De keerzijde is dat de nieuwe kapitein vooral via een beeldscherm heeft moeten kennismaken met zijn matrozen. Dat moet Swaak, die omschreven wordt als een echte 'mensenmens' en iemand met humor, een combinatie die niet zo vaak voorkomt in accountantmiddens, moeilijk vallen.

En dan is er nog de vraag wat er gebeurt met het belang van de Nederlandse overheid. Die wil al een tijd af van haar 56 procentbelang, een restant van de nationalisering na het Fortis-drama.Maar minister van Financiën Wopke Hoekstra vond nog geen geschikt moment. Vorig jaar was de bank met een koersdaling van een kwart een van de slechtst presterende aandelen in Amsterdam. Dit jaar ging al meer dan 60 procent van de koers.