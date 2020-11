Nieuwe CEO NewB: 'Vorig jaar dacht ook ik nog dat het niet zou lukken'

Thierry Smets, de voormalige CEO van een private bank, moet de nieuwe, alternatieve bank NewB op de kaart zetten. De non-believer raakte afgelopen zomer overtuigd dat het kan lukken.

De 115.000 coöperanten van NewB hebben de benoeming van Thierry Smets als CEO zaterdag goedgekeurd. De voormalige CEO van Puilaetco koos voor een opmerkelijke switch: van het prototype van de rijkenbank naar een project om de bankwereld ‘voorgoed te veranderen’.

‘De mensen die me goed kennen, hebben zeer positief gereageerd. Ze wisten al langer dat mijn job in de bankwereld - ik ben er nu drie jaar weg - niet meer goed aansloot bij mijn persoonlijke waarden’, zegt Smets in zijn eerste interview. 'Anderen vonden het niet realistisch.'

‘Toen het project tien jaar geleden begon, vond ik het mooi maar niet realistisch. Vorig jaar dacht ik ook dat ze er niet zouden in slagen de nodige 30 miljoen euro op te halen.’ Smets had nog vele vraagtekens toen hij afgelopen zomer gepolst werd als opvolger voor Tom Olinger. De gesprekken met NewB deden hem inzien dat er mogelijkheden waren om er iets concreets van te maken.

‘Ik raakte overtuigd door de kwaliteit van het team: geen dromers maar mensen die weten waarover het gaat. Ik had ook de impact van de coöperanten onderschat: ze zijn bereid een hogere prijs te aanvaarden voor ons engagement wat betreft deontologie. Ik wil mijn ervaring in de sector inzetten voor het project.’

Toch zal het niet gemakkelijk zijn, erkent Smets. ‘We beginnen met een zicht- en depositorekening, maar daar maak je in deze tijden van lage rente alleen verlies mee. Commissie-inkomsten vinden is de grootste financiële uitdaging.’

Thierry Smets 57 jaar, studeerde economie en financiën (ICHEC). Werkte bij meerdere banken (Generale Bank, Nagelmackers, KBC) in backofficedepartementen. Zorgde als CEO (2011 - 2018) van Puilaetco Dewaey Private Bankers voor de integratie van UBS Belgium. Richtte de financiële coach StarTalers op. Onafhankelijk bestuurder bij Kliniek Sint-Jan in Brussel.

NewB probeert al een tijd verzekeringen te verkopen. Dat levert onvoldoende op.

Smets: 'Vele coöperanten zijn bij NewB gekomen voor een andere bank, niet voor een andere verzekeraar. Ze zullen wel naar verzekeringen kijken wanneer we een bank zijn. Maar we moeten wat meer doen wat betreft communicatie en verkoop.'

Ethische en duurzame beleggingen waren het startpunt van NewB. Nu biedt elke bank zulke fondsen aan. Hoe kan je nog het verschil maken?

Smets: ‘Hoe meer banken veranderen, hoe beter. Maar sommige initiatieven doen toch meer denken aan greenwashing. Wij zullen fondsen aanbieden in samenwerking met bestaande partijen, maar volgens onze criteria. Die zullen strenger zijn dan de meeste labels. We werken samen met onze coöperanten om de principes van onze investeringspolicy vast te leggen.’

Wanneer kunnen geïnteresseerden klant worden?

Smets: ‘Personeelsleden en bestuurders kunnen nu al testen. Ik heb het zelf geprobeerd en het ging vlot, in 10 minuten. Dat is toch wat anders dan mijn ervaring bij andere banken. Binnenkort kunnen een aantal coöperanten testen. We moeten loten, er hebben zich al 6.000 mensen aangemeld. Het enthousiasme is dus groot, want ze weten dat er in het begin nog wat bugs in kunnen zitten. Vanaf begin volgend jaar kan iedereen een rekening openen. Groene kredieten volgen iets later, de fondsen in het tweede kwartaal.'

‘De betaalkaart wordt niet voor juni beschikbaar. Er kwam twee keer uitstel om technische redenen. Het is een totaal nieuwe kaart, de Visa Debit. Dat is een debetkaart met een aantal bijkomende voordelen van een kredietkaart: aankopen doen op internet, betalen in het buitenland en een waarborg bieden om bijvoorbeeld een auto te huren.’

Voor de zichtrekening pioniert NewB met een vrije prijszetting. Kan iedereen echt betalen wat hij wil?

Smets: ‘Het principe is gebaseerd op vertrouwen in onze coöperanten. We geven transparante informatie: de zichtrekening en het spaarboekje kosten de bank 2 euro per maand. De coöperanten wordt gevraagd of ze die prijs willen betalen of of ze wat meer willen geven. Als het te veel is, kan je ook minder betalen, dat gaat tot nul. We maken na een jaar de balans op. Als we de kosten niet kunnen dekken, moeten we in overleg met de coöperanten iets anders doen, bijvoorbeeld een minimumprijs invoeren. De betaalkaart en cashopnames worden verrekend aan de kostprijs.’

NewB heeft vele verliesjaren gekend en nu komt de echte start. Wanneer zal de bank break-even draaien?

Smets: ‘We hebben een financieel plan in het prospectus. Maar dat moet herzien worden. De opstart was gepland begin 2020, we hebben nu bijna een jaar vertraging. Met de opgehaalde middelen komen we nog een tijd toe. Er komt ook kapitaal bij als volgend jaar nieuwe klanten coöperant worden.’

NewB moet producten verkopen om rendabel te worden. Is een te commerciële productpolitiek niet wat de banken tien jaar werd verweten?

Smets: ‘De reden voor de lage verkoop van verzekeringen is dat de commerciële structuur niet goed was. We moeten zoeken naar een evenwicht waarbij de verkoop wel de kosten dekt, maar we niet aan iedereen producten verkopen die niet nodig zijn.’

NewB verdeelt zijn Digipass via Oxfam-wereldwinkels. Gaat u op de app ook producten van zulke partners verkopen?