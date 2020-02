Nieuwe ING-app komt met horten en stoten op gang

De omvorming van ING naar een digitale bank van de toekomst gaat moeizaam. In ons land heeft ING nu twee apps, maar die blinken niet erg uit.

‘Nee, we zijn nog lang niet digitaal genoeg’, verklaarde ING-CEO Ralph Hamers in Amsterdam bij de toelichting van de jaarcijfers. De Nederlandse bank investeert net als haar concurrenten al jaren zwaar in digitale diensten, maar de transformatie naar de bank van de toekomst heeft tijd nodig.

In ons land begint het nieuwe bankmodel te werken, zei de CEO van ING België, Erik Van Den Eynden, bij de voorstelling van zijn cijfers in Brussel. ‘Klanten kunnen vele zaken eenvoudig zelf regelen via de website, de app of telefonisch met 1 van de 1.700 medewerkers van Client Services. In de kantoren hebben we zo meer tijd voor complexe persoonlijke of emotionele vragen’, zegt Van Den Eynden. 'En de klanten die nog niet mee zijn met de digitale trein tonen we in onze kantoren met plezier de weg.'

De bank klaarmaken voor de toekomst was het doel van de zware sanering die ING in 2016 aankondigde. Tegen 2021 worden 3.300 voltijdse banen weggesneden en 5.000 van de 7.500 Belgische personeelsleden kregen een andere job. Ook moest iedereen ‘agile’ gaan werken. Dat alles moest de groep slagvaardiger maken en wapenen tegen zaken als de lage rente en de komst van nieuwe concurrenten, van jonge digitale banken tot technologiereuzen als Apple en Google.

Ook onder de motorkap sleutelt ING aan nieuwe IT-systemen, waarbij België en Nederland helemaal op hetzelfde platform komen. Dat is niet meteen zichtbaar voor de klanten, maar kan op termijn de kosten drukken, zegt Van Den Eynden.

Unfinished work

Wel zichtbaar is de langverwachte nieuwe app. Die zal alles kunnen wat de oude app kon, maar veel gebruiksvriendelijker én met veel nieuwe functies voor bijvoorbeeld budgetbeheer, zei Van Den Eynden bij een presentatie in het ING Art Center. Alleen blijkt die nieuwe app 'unfinished work'.

'Met de app zullen we ons kunnen verdedigen tegen de uitdagers die hard inzetten op jongeren.' Erik Van Den Eynden CEO ING België

De app is bij de start een zeer basic versie, die lang niet kan wat de oude app kon. Klanten kunnen het rekeningoverzicht raadplegen en overschrijvingen en betalingen doen in een moderner jasje. Voor vele andere functies zijn klanten nog aangewezen op de oude app. De 25.000 klanten die de nieuwe app sinds december hebben gedownload, moeten ook de oude app nog laten staan op hun toestel.

Geen comfortabele situatie, want ING hinkt met zijn app achter op directe concurrenten als Belfius en KBC, die veel beter scoren in vergelijkende tests. 'We waren de eerste in de markt, maar eerlijk, onze mobiele app is ook al zeven à acht jaar oud. Die kan de toekomstige noden van de klanten niet meer aan', geeft Van Den Eynden toe. 'Iedereen zit te wachten. Wij ook.'

Dat het bij ING wat langer duurde, kwam omdat de groep een gemeenschappelijk platform bouwde voor alle landen. In België werd daarom al twee jaar niet meer geïnvesteerd in de oude app. De nieuwe is nu beschikbaar. Er komen om de zoveel weken nieuwe functies bij, benadrukt Van Den Eynden, die geen concrete timing wil geven.

Tegen het einde van het jaar moet de nieuwe app er wel staan. 'Dan voel ik me klaar om ons goed te verdedigen tegen uitdagers die hard inzetten op de jongeren die zeer digitaal zijn. Ik wil die wedstrijd wel spelen en ook aanvallen. De jongeren willen we ook graag verleiden en naar ING halen. Ik ben in de juiste conditie om het te doen.'