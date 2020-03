Nieuwe ING-baas zal niet meer verdienen dan voorganger Hamers

De 54-jarige bankier kan er een pak meer verdienen dan in Nederland. Als CEO van ING had Hamers vorig jaar recht op een vergoeding van 2,02 miljoen euro - een vast salaris van 1,75 miljoen euro en een pakket aandelen ter waarde van 266.000 euro - leert het jaarverslag. Dat is 15 procent meer dan een jaar eerder. Maar Sergio Ermotti, die in november bij UBS definitief de fakkel doorgeeft, kreeg in 2018 een vergoeding van 13,3 miljoen euro.