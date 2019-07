Nieuwe acties op til bij AXA Bank

De vakbonden bij AXA Bank blijven ook na een ontmoeting met voorzitter Jef Van In op hun honger zitten rond de verkoop van de bank.

Bij AXA Bank gaan de vakbonden opnieuw actie voeren uit protest tegen het stilzwijgen van de leiding over de verkoop van de financiële instelling. Dat hebben ze vrijdagochtend beslist na een vergadering met de voorzitter van de bank Jef Van In, zegt Frank Leys, de BBTK-hoofdafgevaardigde bij AXA Bank. De BBTK is veruit de grootste vakbond in het bedrijf.

Donderdagochtend was er al een actie, in de vorm van een informatiesessie voor het personeel dat aan de slag is in de belangrijke vestiging in Berchem. Daardoor ging een deel van de werknemers over tot een korte werkonderbreking. De bonden hadden de actie aangegrepen om een uitnodiging voor een gesprek met Van In, de voorzitter van de raad van bestuur, uit te sturen.

Tot nu toe hadden ze vooral contact met de directie, maar ze blijven tot hun ongenoegen in het ongewisse rond het lot van de bank en van het personeel. Nochtans staat het vast dat de bank, een onderdeel van de Franse verzekeringsgigant AXA, te koop staat en dat de sectorgenoot Crelan goed geplaatst is voor de overname.

Maat voor niets

Jef Van In maakte vrijwel meteen tijd vrij om enkele vertegenwoordigers van de vakbonden te ontmoeten. Maar volgens Leys werd de vergadering, vrijdagochtend om 8 uur, een maat voor niets. 'Hij zei niet te kunnen reageren op wat verschijnt in de media of op de verklaring van Crelan dat het de overname van AXA Bank onderzoekt. Ook niet op onze informatie dat de top van Crelan al naar AXA in Parijs trok om over het dossier te praten.'

'We zien ons dan ook verplicht nieuwe acties te voeren', zegt Leys. 'Daar zijn de vakbonden eensgezind over. We willen zoveel lawaai maken dat we tot in Parijs worden gehoord.' Over de aard van de acties wil hij zich niet uitlaten, al geeft hij wel aan dat het waarschijnlijk geen klassieke staking wordt. 'We gaan het op een creatieve manier aanpakken.'