Nieuwe dagvaarding Belfius in Arco-dossier

Na de Belgische regering wordt ook Belfius weer gedagvaard in het Arco-dossier. De nieuwe rechtszaak is slecht nieuws in de aanloop naar de mogelijke beursgang van de staatsbank later dit jaar.

Twee verenigingen van gedupeerde Arco-coöperanten, 'Geld Terug van Arco' en Arcoparia's, kwamen woensdag in het nieuws met een dagvaarding van premier Charles Michel namens de Belgische regering. Ze eisen hun inleg plus intresten terug.

De dagvaarding voor de rechtbank van eerste aanleg in Brussel werd formeel ingediend door twee coöperanten, maar ze moet een groepsvordering worden: het is de bedoeling dat de komende weken en maanden tal van coöperanten zich aansluiten bij de procedure.

De dagvaarding lag al een tijd klaar, maar kwam in een stroomversnelling nadat in het weekend het nieuws bekendraakte dat de regering aan tafel wil gaan zitten met advieskantoor Deminor om een dading te bereiken rond Arco. Op die manier hoeft Europa, dat eerder de staatswaarborg voor de coöperanten afschoot, zijn zegen niet te geven. Deminor werkt samen met een derde coöperantenvereniging, Arcopar Actieteam.

Dat de overheid blijkbaar alleen met Deminor wil praten, schoot bij de andere organisaties in het verkeerde keelgat. Daarom activeerden ze de dagvaarding. Die is tevens bedoeld om de dreigende verjaring tegen te houden.

Belfius

Nu blijkt dat 'Geld Terug van Arco' en Arcoparia's, ook met het oog op de verjaring, woensdagavond eveneens Belfius dagvaardden. De vroegere Dexia Bank België is als verkoper van de Arco-deelbewijzen betrokken bij het dossier. Arco, de gewezen financiële arm van het ACW (nu Beweging.net), belegde zijn geld grotendeels in Dexia maar ging in het zog van de implosie van de financiële groep in 2011 grotendeels in vereffening. Daardoor raakte het geld van de coöperanten geblokkeerd.

De dagvaarding van Belfius staat op het formulier dat de coöperanten kunnen invullen om zich aan te sluiten bij de groepsvordering en wordt bevestigd door advocaat Geert Lenssens (SQ Law), die samen met Niels van Campenhout de coöperantenorganisaties bijstaat.

'Geld Terug van Arco' startte eerder in Turnhout een rechtszaak tegen Belfius. Deminor en Arcopar Actieteam trokken in Brussel naar de rechter tegen de staat, Beflius, Arco en gewezen Arco-topvrouw Francine Swiggers. Het is dus al de derde dagvaarding van de staatsbank in het dossier.