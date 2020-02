Nieuwe groep Aion lanceert 'Netflix-bankieren' in België

De nieuwe Amerikaanse aandeelhouders van Banca Monte dei Paschi België bieden onder de merknaam Aion voortaan bankieren aan vanaf 1,90 euro per maand.

Net als de Amerikaanse streamingdienst Netflix zal ook de digitale bank Aion vanaf maandag zijn diensten aanbieden via een abonnementsformule. Vanaf 1,90 euro per maand kunnen klanten via de app van de bank een beroep doen op een aantal elementaire betaaldiensten.

19 Abonnement Aion zet vooral in op een abonnementsformule waarbij klanten voor 19 euro per maand gebruik kunnen maken van een uitgebreid pakket aan bankdiensten.

Maar Aion zet vooral in op een 'regular'-aanbod van 19 euro per maand. Dat geeft klanten behalve het basispakket ook recht op nieuwe toepassingen waarbij Aion op zoek gaat naar de beste spaar- en leningformule bij 26 Belgische banken. Tegelijk biedt de formule ook de mogelijkheid om in beursgenoteerde beleggingsfondsen (ETF's) te investeren en helpt Aion klanten tegelijk kosten te besparen door hen mee te helpen zoeken naar de voordeligste energiecontracten of reistickets. Op termijn komen daar diensten voor kmo's bij en zullen klanten ook een woonkrediet kunnen afsluiten bij Aion.

Poolse knowhow

Compleet nieuw is deze manier van werken niet. Andere mobiele banken zoals N26, Revolut en Bunq werken met gelijkaardige formules. Maar de groep wil zich onderscheiden door te benadrukken dat ze - in tegenstelling tot de neobanken - geen nieuwkomer in de business is.

De roots van Aion liggen bij de Belgische tak van het Italiaanse Banca Monte dei Paschi, dat anderhalf jaar geleden werd overgenomen door het Amerikaanse investeringsfonds Warburg Pincus. Om het oerklassieke Monte Paschi om te turnen tot een moderne digitale bank deden de Amerikanen een beroep op Vodeno, een Pools fintechbedrijf dat werd opgericht door Wjociech Sobieraj, die eerder al de Poolse bank Alior uit de grond had gestampt. Sobieraj is vandaag de CEO van Aion.

Laat op het feestje?

Net die expertise geeft Aion meer geloofwaardigheid om het als nieuwe mobiele speler op te nemen tegen de traditionele banken, viel vrijdag te horen bij het management. 'We zijn alleszins transparanter in onze kostenstructuur. We rekenen 19 euro per maand aan, onze medewerkers strijken geen commissies op als ze producten verkopen en we rekenen geen extra's aan voor transacties in andere valuta.'