Nieuwe managementwissel verhoogt nervositeit bij ING België

Terwijl ING België een definitieve opvolger zoekt voor CEO Erik Van Den Eynden, heeft de bank een nieuwe baas voor zijn kantorennetwerk. Dat de groep kiest voor een outsider uit het buitenland wakkert bij de bonden de vrees voor een nieuwe reorganisatie aan.

Ruim twee maanden nadat Erik Van Den Eynden zijn vertrek als topman van ING België had aangekondigd, wordt opnieuw geschoven met topfuncties bij de vierde grootste bank van het land. Philippe Wallez, die sinds vier jaar de retail- en privatebankingtak van de groep leidt, staat sinds begin september alleen nog aan het hoofd van business banking. Dat is de afdeling die zich toespitst op financiële diensten voor zelfstandigen en kmo’s.

Het kantorennetwerk van ING België komt onder leiding van Sali Salieski. De van oorsprong Macedonische bankier is amper 38, maar kan bogen op jaren ervaring bij ING. Voor de overstap naar België - Salieski verhuisde intussen naar Brussel - was hij bij de Nederlandse moedergroep financieel directeur van de afdeling die de technologische transformatie van de bank uitstippelt. Daarvoor was Salieski, die vlot Nederlands spreekt, al voor ING aan de slag in de VS, Tsjechië en Nederland.

Oude bekenden

De managementswitch stond al enige tijd in de steigers, laat ING België donderdag verstaan. ‘Business banking maakte al deel uit van het takenpakket van Philippe Wallez, samen met retail en private banking’, verduidelijkt een woordvoerster.

‘Die functies worden opgesplitst. Daardoor kan Wallez zich volledig focussen op business banking en Sali Salieski op retail. Philippe Wallez blijft deel uitmaken van het directiecomité van de bank, waartoe ook Salieski toetreedt.’ Bij ING valt te horen dat de nieuwe retailbaas enkele oude bekenden tegenkomt in België. Eerder werkte de man al samen met huidig operationeel directeur Frank Stockx en met Hans De Munck, die eind september de fakkel van Erik Van Den Eynden overneemt als interim-CEO.

Kantoorstress

Of die uitleg volstaat om de bonden bij ING België gerust te stellen, valt te bezien. De vakbonden bij de grootbank maken zich al enige tijd zorgen dat ING broedt op een grondige reorganisatie in België. ING zelf heeft altijd gezegd dat tot nader order niets gepland is. De financiële reus had vier jaar geleden al een zware sanering aangekondigd, waarbij het tegen 2021 een op de drie jobs wil schrappen en zijn kantoornetwerk met de helft wil inkrimpen.

Maar door de aanhoudende lage rente, de razendsnelle digitalisering en de integratie van de Belgische en Nederlandse IT-platformen die voor geen meter loopt, stijgt de vrees dat ING verder wil gaan. Dat ING vorig jaar de Turkse Pinar Abay heeft aangetrokken om de Belgische en Nederlandse activiteiten te leiden, werd als een veeg teken gezien. Voor haar komst naar de Benelux had Abay al een grondige herstructurering doorgevoerd in Turkije. Sali Salieski zit ook in de raad van bestuur van ING België, maar heeft niet nauw samengewerkt met Abay. Hij kwam pas in september vorig jaar aan boord, twee maanden voor Abay de deur achter zich dichttrok in Turkije.

450 Op dit moment houdt ING België 450 kantoren van de in totaal 597 geopend.

Vooral over het kantorennetwerk bestaat veel bezorgdheid bij de bonden. Bij de start van de coronacrisis sloot ING België de helft van zijn 597 kantoren uit veiligheidsoverwegingen. Dat een kwart daarvan nog altijd niet is heropend, roept vragen op. ‘Het lijkt er toch stilaan op dat die kantoren definitief gesloten blijven’, zegt een vakbondsbron. ‘De voorbije maanden bleef het relatief rustig, omdat de bank volop bezig was de coronashock te verwerken’, zegt een andere bron bij de bonden. ‘Maar we verwachten in elk geval een heet najaar. Al kan het best zijn dat de storm pas echt losbarst in november, als de sociale verkiezingen achter de rug zijn.’