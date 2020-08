Nieuwe opdoffer voor zwalpend ING België

De geplande verhuizing van een deel van de Londense ING-tak naar Brussel gaat niet door. De afdeling gaat naar Amsterdam. Een nieuwe opdoffer voor ING België.

Een halfjaar geleden kon de Nederlandse bank ING uitpakken met goed nieuws voor de Belgische vestiging. Een team van 45 mensen moest door de brexit Londen verlaten en ING besliste de traders en ondersteunende functies onder te brengen bij de hoofdzetel van ING België. Daar heeft ING al een dealingroom met 80 mensen.

45 Jobs Door de brexit moet ING 30 traders en 15 ondersteunende functies verhuizen naar het Europese vasteland.

Maar dat plan gaat niet door wegens 'nieuwe inzichten', kondigde de bank aan op een ondernemingsraad. 'De kosten van de verhuizing naar Brussel blijken hoger uit te vallen en ook de operationele kosten zijn hoger', zegt woordvoerder Daan Wentholt. Het Londense team trekt naar Amsterdam. ING wijst er ook op dat het door de coronacrisis de kosten verder wil verlagen en risico's wil beperken.

Geen goed signaal

Amper een maand geleden had de CEO ons nog verzekerd dat er geen aankondigingen of herstructureringen gingen komen. Wie kan je dan nog geloven? Pascal Breyer ACOD-afgevaardigde

Het terugdraaien van de beslissing kwam als een donderslag bij heldere hemel bij ING België, waar al maanden onrust heerst. 'Amper een maand geleden had de CEO ons nog verzekerd dat er geen aankondigingen of herstructureringen gingen komen. Wie kan je dan nog geloven?', zegt ACOD-afgevaardigde Pascal Breyer.

De ACOD waarschuwde enkele maanden geleden al dat er onrust is door geruchten over een nieuwe herstructurering. 'Deze beslissing is geen goed signaal en komt niet op een goed moment', zegt Breyer. 'Dit is een nieuwe herstructurering, terwijl nog een sociaal plan loopt.'

'De verhuizing naar Brussel is nog niet zo lang geleden als goed nieuws aangekondigd. Ze zou extra inkomsten opleveren. Maar nu valt dat ook weg.' Breyer vindt het terugdraaien van de beslissing vreemd, want dat sommige kosten hoger zijn in Brussel was een halfjaar geleden ook al geweten.

Ook bij ACV Puls wordt de beslissing betreurd. 'Het is moeilijk om de precieze reden in te schatten. De groep verwijst naar de fiscaliteit in België', zegt Filip De Sutter.

Dat ING de beslissing neemt omdat de kosten in Brussel hoger zijn dan in Amsterdam roept vragen op over de bestaande tradingactiviteiten in Brussel en zelfs andere activiteiten in België.

'Als men zo de kosten-batenafwegingen begint te maken, is de vraag waar men uitkomt', zegt De Sutter. 'We hopen dat dit geen voorbode is voor nog andere zaken.' Volgens De Sutter lopen er enkele 'oefeningen' bij ING, maar het is niet duidelijk wat allemaal wordt bekeken.

Bij het personeel en de bonden boezemt Pinar Abay, de nieuwe directeur van de Benelux, in elk geval niet veel vertrouwen in. De Turkse, die haar sporen verdiende bij de consultant McKinsey en door een herstructurering bij ING Turkije, staat bekend als erg veeleisend. Haar werk in Turkije ging volgens vakbondsbronnen gepaard met een 'sociaal bloedbad'.

Voorlopig staan nog geen hervormingen of koerswijzigingen op til bij ING. Het bedrijf zit in een transitiefase na het vertrek van CEO Ralph Hamers, die jarenlang een nieuwe digitale strategie had uitgetekend, maar naar de concurrentie vertrok voor het werk af was. In België kondigde Erik Van Den Eynden vorige maand zijn vertrek aan als CEO 'om nieuwe oorden te verkennen en fun te hebben'.

Handdoek in de ring

Het is nu wachten welke boodschap ING begin augustus bij de voorstelling van de halfjaarcijfers brengt. Velen vrezen alvast dat de cijfers voor de Belgische tak niet erg rooskleurig zijn, omdat er heel wat issues zijn.

Terwijl andere banken in coronatijden proberen de commerciële motor zo goed mogelijk te laten draaien, lijkt ING de handdoek in de ring te gooien. De bank legde de kredietverlening - een basisdienstverlenging voor banken en de katalysator voor andere diensten - zwaar aan banden. Tegelijk hield ze heel wat kantoren lange tijd gesloten, tot grote onvrede van (zelfstandige) kantoorhouders.

Het binnenhalen van nieuwe klanten en inkomsten is daardoor sterk bemoeilijkt. Zelfs de kredietverlening aan bestaande klanten werd afgeremd. Daarnaast is er bij ING een grootschalige operatie bezig om de klantendossiers in orde te krijgen met de strenge regels rond fraudebestrijding en witwassen. Daarbij werden heel wat klanten met ontbrekende gegevens of te weinig commerciële activiteit aan de deur gezet.

Je zou al bijna denken dat er gesaboteerd en bewust chaos gecreëerd wordt om aan te tonen dat het in België niet werkt.

Daarbovenop komt dat allerlei IT-projecten vertraging oplopen, waarbij de aanslepende lancering van een nieuwe app het meest in het oog springt. ING predikt al jaren dat het een leider wil zijn in digitaal bankieren, maar de aangekondigde nieuwe app met tal van extra functies wordt pas met stukken en brokken aan de klanten aangeboden, waardoor ze voor sommige functies ook nog de oude app moeten gebruiken.