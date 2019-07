Nieuwe overnamegolf in financiële sector

Het regent opnieuw verkoopdeals onder de Belgische financiële spelers. Maar een rode draad zoals het effect van de ultralage rente lijkt niet meteen te ontwaren.

De financiële crisis van een decennium geleden leidde tot een aardverschuiving in de wereld van de banken, verzekeraars en andere spelers in de sector in ons land.

Fortis spatte uit elkaar en Dexia, KBC en Ethias werden in ruil voor een reddingsplan op last van de Europese Commissie deels uitgekleed. Dat leidde niet alleen tot een reeks desinvesteringen in het buitenland, maar ook in België. Met als climaxen de overname van Fortis Bank door BNP Paribas en de nationalisering van Dexia Bank België (nu Belfius). Op een lager echelon belandde Centea bij Landbouwkrediet. Samen fuseerden ze tot Crelan.

Daarna trad een relatieve rust in. Maar er lijkt een nieuwe overnamegolf over de sector te trekken. In de jongste twaalf maanden is sprake van zeven deals (zie inzet), een zijstap als de gedeeltelijke intrede van Ethias in de bijstandspecialist IMA Benelux niet meegerekend. Met de nakende verkoop van AXA Bank is nummer acht op komst.

Dat wordt meteen de grootste recente transactie: er is sprake van een mogelijke verkoopprijs van 500 tot 800 miljoen euro voor AXA Bank. De kans bestaat dat Crelan opnieuw met de prijs gaat lopen. In de sector valt te horen dat de coöperatieve bank goede kaarten heeft.

Tel daarbij de 480 miljoen euro die de Zwitserse verzekeringsgroep Baloise veil heeft voor Fidea en de prijs van 150 tot 225 miljoen euro die circuleert voor Bank Nagelmackers, nummer negen op de lijst, en de dealwaarde van de jongste tijd komt makkelijk een eind boven het miljard euro uit.

Bank Nagelmackers kan bogen op interessante institutionele klanten die deels te situeren zijn in de vroegere socialistische zuil.

Het is wel nog afwachten wie belangstelling heeft voor Nagelmackers. Bij de vorige verkoop, toen het Chinese Anbang er in 2015 mee aan de haal ging, moest moeder Delta Lloyd lang zoeken naar een koper. Anbang was de enige geïnteresseerde.

Intussen heeft Nagelmackers wel een aangescherpt profiel, als bank die vooral inzet op vermogende klanten. Bovendien is gesneden in de onkosten, waardoor het personeelsbestand gezakt is tot minder dan 500. Met resultaat: in de eerste jaarhelft zette Nagelmackers na het verlies in 2018 weer positieve cijfers neer. De resultaten overtroffen de planning, bevestigt CEO Tim Rooney. ‘Dat creëert optimisme in het bedrijf’, zegt een bron.

Recente deals Juni 2018 > overname Optimco door Federale Verzekering. Juli 2018 > Duet Group koopt Merit Capital en ABN AMRO Société Générale Private Banking België. Oktober 2018 > Banca Monte Paschi Belgio belandt bij Warburg Pincus. Merit Capital neemt het klantenbestand van Weghsteen over. November 2018 > Leleux lijft de beursvennootschap Van Glabbeek in. April 2019 > Baloise legt de hand op Fidea. Zomer 2019 > AXA Bank staat in de etalage. Crelan is kandidaat. De verkoop van Bank Nagelmackers wordt op gang getrokken.

De instelling kan bogen op een zeer sterke kapitaalpositie en op interessante institutionele klanten die deels te situeren zijn in de vroegere socialistische zuil, een erfenis van een voorloper, de spaarbank Codep. De focus op vermogende klanten kan ABN AMRO en andere spelers die zich willen versterken in private banking verleiden. Daar staat tegenover dat nog maar een derde van de klanten van Nagelmackers tot de nieuwe doelgroep hoort.

De overnamegolf van het voorbije jaar lijkt niet ingegeven door de stimuli die vaak genoemd worden als aanjagers, zoals de lage rente of de strengere regelgeving. Vooral problemen liggen aan de basis van de deals, zoals bij Anbang dat genationaliseerd werd en nu grotendeels ontmanteld wordt.