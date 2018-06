Nieuwe topman voor Bank Nagelmackers

Na het onverwachte ontslag van de Chinees Dashu Zu krijgt de Belgische bankgroep met Tim Rooney een Britse topman.

Dashu Zhu, die twee jaar geleden aan het roer van Bank Nagelmackers was gekomen nadat die groep was overgenomen door de Chinese verzekeraar Anbang, kondigde donderdag zelf zijn ontslag aan. Dashu wordt meteen opgevolgd door de Brit Tim Rooney. Die is al topman van Anbang Belgium Holding, die de investeringen in Nagelmackers en Fidea overkoepelt. Rooney maakt sinds 2015 ook deel uit van de raad van bestuur van Nagelmackers.

Volgens Rooney vertrekt zijn Chinese voorganger om 'persoonlijke redenen'. 'Dashu Zhu wilde meer tijd doorbrengen bij zijn familie, die in Toronto woont. Er is dus absoluut geen verband met wat er de voorbije maanden is gebeurd bij Anbang.'

Anbang staat sinds begin dit jaar onder curatele van de Chinese overheid. De oud-topman, Wu Xiaohui, kreeg vorige maand in China nog een gevangenisstraf van 18 jaar wegens corruptie. Anbang groeide de voorbije jaren als kool met miljardenovernames in het buitenland.

'Business as usual'

De verzekeraar kocht niet alleen financiële ondernemingen - behalve Bank Nagelmackers is het conglomeraat in ons land ook eigenaar van de verzekeraar Fidea - maar slorpte ook luxehotels zoals de Waldorf Astoria in New York en peperduur vastgoed op toplocaties op.

Ondanks de turbulentie bij de hoofdaandeelhouder benadrukte zowel Nagelmackers als Fidea dat het 'business as usual is. Een boodschap die Rooney donderdag nog eens herhaalde. 'We hebben de afgelopen maanden wel klanten geld zien weghalen bij de bank, maar we hebben zeker geen ongewone dingen meegemaakt. De gebeurtenissen in China staan erg ver van ons af. We zijn ook niet afhankelijk van Chinees kapitaal. Onze kapitaalbuffers en onze solvabiliteit zijn zeer robuust en werden niet beïnvloed door de problemen bij Anbang.'