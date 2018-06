Nieuwe topman voor KBC Brussels

Dat heeft de bank-verzekeraar dinsdag bekendgemaakt. Hij volgt Damien Van Renterghem op, 'die op 5 maart in onderling overleg met KBC besloot de samenwerking stop te zetten '. De juiste reden voor zijn vertrek is niet bekend.

Zijn opvolger, Leroy (49), werkt al sinds 1995 voor Kredietbank/KBC en heeft onder meer ervaring als clusterkantoordirecteur in Brussel. Hij begint in zijn nieuwe functie op 15 september. Leroy, die bedrijfsadministratie, marketing en toegepaste economie studeerde, begon zijn loopbaan bij Bacob (nu Belfius).

Eigen hoofdkantoor

KBC Brussels is het aparte merk van KBC voor de hoofdstad. Het werd in 2015 ingevoerd door de merken KBC en CBC te fuseren. De Brusselse activiteiten kregen ook een afzonderlijk managementteam onder leiding van CEO Damien Van Renterghem, die van BNP Paribas Fortis overkwam, waar hij een lange loopbaan had. KBC Brussels kreeg ook een eigen hoofdkantoor, in de Europese wijk.