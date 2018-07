Nieuwe topvrouw bij Bancontact

De fusie tussen Bancontact en Payconiq Belgium werd in maart aangekondigd. Nathalie Vandepeute (53), tot nu toe Head of Product Management Daily Banking bij BNP Paribas Fortis, krijgt nu de dagelijkse leiding. Voormalig Bancontact CEO Kim Van Esbroeck wordt chief commercial officer.

De eerste opdracht voor Vandepeute is duidelijk: een eengemaakte betaalapp. Bancontact is in Belgiƫ de onbetwiste marktleider in elektronisch betalen. Payconiq, een Europees betaalinitiatief, wordt beschouwd als een pionier in smartphonebetalingen nieuwe stijl.