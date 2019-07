Nog put van 112 miljoen euro door val Optima Bank

Het tekort is wel al teruggedrongen tegenover het begin en zal naar verwachting nog verder zakken.

Het blijft een van de meest spraakmakende faillissementen van de laatste decennia: het omvallen van Optima Bank in 2016, nadat de Nationale Bank de instelling aan de ketting had gelegd. De bank kapseisde in schimmige omstandigheden. Er loopt nog steeds een strafonderzoek naar de ondergang en de rol daarin van zakenman Jeroen Piqueur. Ook de rest van de groep Optima ging over de kop, net als de persoonlijke vehikels van Piqueur. Hij werd bovendien persoonlijk failliet verklaard.

Drie jaar na het faillissement hebben de drie curatoren woensdag een nieuwe tussentijdse stand van zaken van de afiwikkeling ervan gepubliceerd. Daarin staat dat het passief nu wordt geraamd op 112,45 miljoen euro. Dat is ruim 3 miljoen minder dan bij de start van het dossier.

Garantiefonds

De curatoren geven ook voor het eerst aan dat ruim 84 miljoen euro van het passief nog betwist wordt. Het gaat in hoofdzaak om de schuldvordering van het Garantiefonds dat de klanten van de bank vergoedde tot een bedrag van 100.000 euro. Het fonds eist meer dan 50 miljoen euro terug. Voor de duidelijkheid: het principe dat het fonds geld kan terugvorderen staat niet ter discussie, wel de omvang van het bedrag.

Om diverse redenen zal de put naar verwachting nog verder afnemen. Zo proberen de curatoren 1,5 miljoen te recupereren in Spanje bij de gewezen Optima-partner Banco Inversis, maar daar is het wachten op een arrest van het Spaanse Hooggerechtshof.

20 miljoen euro

'Het zou best kunnen dat het passief onder de 110 miljoen euro zakt', zegt curator Hans De Meyer. Daar staat tegenover dat er al voor ruim 83 miljoen euro aan activa verzilverd werd. Er blijven nog tegoeden over. 'Er kan nog 4 tot 5 miljoen euro bijkomen, zodat we daar rond 90 miljoen euro kunnen eindigen.'

Dat betekent dat er uiteindelijk een tekort blijft van circa 20 miljoen om alle schuldeisers te kunnen vergoeden. Dat is ook het bedrag van de omstreden garantie waartoe Piqueur zich verbonden heeft op last van de Nationale Bank. De Gentse rechtbank van eerste aanleg heeft hem veroordeeld om dat bedrag op tafel te leggen, maar hij is ertegen in beroep gegaan.

Later dit jaar wiordt duidelijk of het hof van beroep dat dossier verder behandelt of eerst wacht op de uitkomst van het strafonderzoek. Als hij uiteindelijk toch moet betalen, is het de vraag of Piqueur het geld nog wel heeft.