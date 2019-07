Noodplan Deutsche Bank kost 18.000 jobs

Om de Duitse bankreus weer op de rails te krijgen moeten tegen 2022 zo'n 18.000 banen verdwijnen, of 1 op de 5 jobs. Het gaat om de grootste herstructurering bij Deutsche Bank ooit.

'Vandaag kondigen we een van de meeste fundamentele transformaties van Deutsche Bank in decennia aan', aldus topman Christian Sewing. 'Dit een nieuwe start voor Deutsche Bank ... Door opnieuw te focussen op onze cliënten, keren we terug naar onze roots en wat ons ooit tot een van de leidende banken van de wereld maakte', klinkt het in een persbericht.

Deutsche Bank zit al een een tijdje in moeilijke papieren. De afgelopen zeven jaar kondigde de bank al vier grote strategische plannen aan, telkens zonder succes. Eerder dit jaar draaide fusiegesprekken met land- en sectorgenoot Commerbank op niets uit. Sewing had op de jaarlijkse algemene vergadering in mei al 'zware bezuinigingen' aangekondigd.

Vandaag zette de raad van bestuur van de bankreus het licht op groen voor een omvangrijke reorganisatie, waarbij tegen 2022 wereldwijd zo'n 18.000 banen moeten verdwijnen -of ongeveer 1 op de 5 jobs. Ook in de hoogste regionen verdwijnen banen. Zo zullen Frank Strauss, hoofd van de retailtak, en Sylvie Matherat, hoofd risicobeleid, nog deze maand de bank verlaten. Vrijdag stapte Garth Ritchie, het hoofd van de zakenbank, al op.

groei in België

Deutsche Bank is ook in België actief, en focust hier vooral op private en retail banking. Er werken zo'n 700 mensen voor de bank in België. Op het nieuwe reorganisatieplan wil woordvoerder Jean-Michel Segers geen commentaar kwijt. 'Maar de activiteiten in België doen het heel goed. Wij groeien hier.'

Met de reorganisatie wil de bank zich weer op zijn kernactiviteiten focussen. De omvangrijke reorganisatie houdt onder meer in dat Deutsche Bank uit de aandelenhandel stapt. Daarnaast wil de Duitse bankreus een bad bank oprichten waarin voor 288 miljard euro aan financiële producten in quarantaine zullen worden ondergebracht. Om u een idee te geven: de portefeuille met producten die Deutsche Bank in de bad bank parkeert, is bijna twee keer de resterende balans van Dexia (159 miljard euro per 31 december).

geen dividend

Voor 2019 en 2020 zal Deutsche Bank ook geen dividend uitkeren.

Als gevolg van de reorganisatie zal Deutsche Bank in het tweede kwartaal in het rood belanden. Deutsche Bank plant zo'n 3 miljard aan herstructureringskosten te slikken in het tweede trimester, waardoor het verlies voor belastingen op ongeveer 500 miljoen euro zal uitkomen. Netto verwacht Deutsche Bank voor 2,8 miljard euro in het rood te duiken.

Door te snoeien in de kosten verwacht Deutsche Bank om tegen 2022 een kost-inkomenratio van 70 procent te bereiken.

geen kapitaalverhoging