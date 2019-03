Nordea krijgt klap in afwachting van programma over witwassen

Het aandeel van de Finse bank zakt maandag tot 6 procent na berichten dat de zender Yle vandaag met een uitzending komt over mogelijke witwaspraktijken bij Nordea.

Nadat Danske Bank en Swedbank getroffen werden door witwasschandalen is nu mogelijk ook Nordea, de grootste speler in Noord-Europa, aan de beurt.

De Finse openbare omroep Yle zendt maandagavond een tv-programma uit over mogelijke witwaspraktijken. Yle baseert zich op een groot datalek dat aantoont dat er bij Nordea honderden miljoenen euro's van dubieuze oorsprong circuleren.

Nordea, na een reeks bankenfusies in Noord-Europa de grootste speler in de regio, zegt dat het de uitzending nog niet heeft gezien. Toch zakte het aandeel maandagochtend tot 6,5 procent. Ook andere grote banken in de regio, zoals het Noorse DNB en het Zweedse SEB, zakken enkele procenten.