Nu ook IT-panne voor betaalgigant Worldline

Twee weken na de Paaspanne bij de bankgroep Argenta, is opnieuw een belangrijke financiële speler in ons land het slachtoffer van IT-problemen.

Nadat Wordline in de nacht van zondag op maandag werken had uitgevoerd aan zijn infrastructuur, kampen klanten met betaalproblemen. Transacties met internationale kredietkaarten, uitgegeven in België en betalingen in ons land, worden maandag niet verwerkt.