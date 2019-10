Nummer twee van BNP Paribas Fortis vertrekt

Filip Dierckx (64), chief operating officer en vice-voorzitter van het directiecomité van de bank BNP Paribas Fortis, vertrekt eind dit jaar.

Dierckx blijft wel zetelen in de raad van van bestuur van de bank, als niet-uitvoerend bestuurder.

Als chief operating officer wordt hij opgevolgd door Daniel de Clerck, die al 32 jaar voor de bank werkt en zich vooral bezighield met het stroomlijnen en ontwikkelen van interne bedrijfsprocessen. De Clerck was reeds lid van het Executive Committee van BNP Paribas Fortis. Hij wordt, in opvolging van Dierckx, ook voorzitter van de ondernemingsraad.

Filip Dierckx wou eind 2018 al vertrekken bij de bank. Maar hij bleef een jaar langer aan boord, om nog te helpen bij de verdere digitale transformatie en de onderhandelingen te voeren over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst. Dat CEO Max Jadot een tijdje out was wegens gezondheidsproblemen, was een andere reden.

Dierckx, die rechten studeerde, trad in 1983 in dienst van de Generale Bank als bedrijfsjurist. Hij maakte gestaag carrière. In 1997 werd hij voorzitter van het directiecomité van de Belgolaise Bank, de dochter van de Generale Bank die in een aantal Afrikaanse landen actief was.

Na de overname van de Generale Bank door de Belgisch-Nederlandse bank-verzekeraar Fortis in 1998, werd hij lid van het directiécomite van de Belgische bankpoot. Twee jaar later werd hij ook lid van het executive committee van Fortis, als verantwoordelijke voor de zakenbankactiviteiten van de groep. Begin 2008 werd hij CEO van de Fortis Bank.

Bankencrisis

Filip Dierckx leek voorbestemd om ooit CEO te worden van de Fortis-groep. Maar hij werd een paar keer gepasseerd. Toen Fortis in september 2008 tijdens de bankencrisis in zware problemen kwam en toenmalige CEO Herman Verwilst uitviel, werd Dierckx in een volle crisis tot CEO ad interim benoemd. Hij kon het uiteenvallen van Fortis echter niet voorkomen, de verkoop van Fortis Bank België aan BNP Paribas Fortis evenmin.

De nieuwe Franse eigenaar hield Dierckx wel aan boord. Dat viel niet bij iedereen in de bank in goede aarde. Door sommigen in de bank werd hij beschouwd als een van de schuldigen voor de crisis, omdat hij als verantwoordelijke voor de zakenbankactiviteiten de bank te zwaar had geëngageerd in toxische kredieten. Maar Filip Dierckx kende de bank als geen ander, de Fransen konden zijn diensten goed gebruiken.

Dierckx schikte zich in de rol van nummer twee. Eerst als adjunct van de Franse CEO Jean-Laurent Bonnafé, later als die van Max Jadot. 'Filip Dierckx is onze beste bankier', zegt een hoog kaderlid van de bank.

Van 2011 tot 2014 was hij voorzitter van Febelfin, de belangenorganisatie van de financiële sector in ons land.