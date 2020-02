Obligatiemysterie jaagt ING de dieperik in

Op de beurs van Amsterdam krijgt ING woensdagmiddag rake klappen nadat de bank om onduidelijke redenen de uitgifte van een pakket nieuwe leningen had afgeblazen.

ING zou voor 1 miljard dollar aan obligaties uitgeven, Additional Tier 1-effecten in het jargon. De operatie was bedoeld om de kapitaalbuffers van de bank te verstevigen en kon op heel wat bijval rekenen van investeerders. Het aanbod was zelfs voor elf keer overingeschreven.

Maar woensdagmiddag bracht de Nederlandse bank potentiële beleggers plots op de hoogte dat de operatie werd uitgesteld. De reden is voorlopig niet echt duidelijk. In het bericht aan de investeerders staat enkel te lezen dat ING nieuwe informatie ter ore is gekomen die moet worden bestudeerd.

Antwoorden blijven uit

1 miljard dollar Obligatie ING was van plan om voor 1 miljard dollar schuldpapier uit te geven.

Door die karige uitleg zijn beleggers volop beginnen te speculeren. Gaat het om een technisch detail, zoals een fout in de prospectustekst van de uitgifte die moet worden aangepast? Of zijn de toezichthouders in actie geschoten? ING moest zowat twee jaar geleden een monsterboete van ruim 700 miljoen euro ophoesten om verdere vervolging te vermijden in een aantal witwasdossiers.

ING krijgt in de late beurshandel een tik van bijna 5 procent op de beurs van Amsterdam.