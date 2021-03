Oliegroep wil beurshuis Merit Capital overnemen

Minder dan drie jaar na de overname door de Britse private-equityspeler Duet Group krijgt Merit Capital alweer een nieuwe eigenaar. Dat vernam De Tijd van verschillende bronnen.

Nadat meerderheidsaandeelhouder Duet had aangegeven zich te willen terugtrekken, werd een koper gezocht voor het Antwerpse bedrijf, dat voor 1,2 miljard euro vermogens van Belgische gezinnen beheert. Enkele Belgische en buitenlandse spelers hebben het dossier bekeken, maar uiteindelijk werd een bod van de groep Netoil aanvaard. De Nationale Bank moet de transactie nog goedkeuren.

Netoil wil de Antwerpse vermogensbeheerder onderbrengen in beursgenoteerd vehikel.

De verrassende koper is, net als Duet, geen partij die al actief is op de Belgische privatebankingmarkt. Zoals de naam aangeeft, is Netoil vooral actief in de oliesector. De groep heeft plannen om Merit Capital onder te brengen in een aparte vennootschap met een beursnotering in Scandinavië.

Het zou gaan om een vennootschap die lijkt op de dezer dagen populaire structuur spac, een beursschelp om overnames van niet-genoteerde bedrijven te doen. Daarmee wordt ook gekeken naar andere overnames in de financiële sector in Europa. Hoe de precieze structuur er zal uitzien, moet later duidelijk worden.

Out of the box

Volgens de website van het bedrijf is Netoil een Britse vennootschap, maar de groep heeft ook een adres in het Dubai World Trade Centre (DWTC) in de Verenigde Arabische Emiraten. Netoil noemt zich op zijn website een investeringsgroep die out of the box financiële oplossingen uitwerkt voor projecten en overnames. De groep heeft vooral referenties in olie, gas en grondstoffen en was betrokken bij de oprichting van de raffinage- en tankstationgroep Tamoil en de oliepijplijn Sumed naast het Suezkanaal.

Sleutelfiguur Roger Edward Tamraz was vroeger betrokken bij heel wat bankendeals en lonkte onlangs naar een Portugese bank.

Toch is er ook een link naar de financiële sector. Een van de sleutelfiguren van Netoil, de investeringsbankier Roger Edward Tamraz, was decennia geleden betrokken bij heel wat deals in de financiële sector. Op de website staan vermeldingen van transacties rond de Amerikaanse bankgroep Comerica, Libanese banken, de Banque de Placements du Zaïre en de Zwitserse Banca di Partecipazioni e Investimenti.

Recent dook de naam Tamraz ook op als kandidaat-investeerder voor een groot belang in de Portugese Bank Eurobic. Voordien waren er mediaberichten over interesse in de Letse PNB Banka.

Nieuwe fase

Een overname van Merit Capital zou een nieuwe fase inluiden bij de vermogensbeheerder die in 2000 opgericht werd door een reeks liberale families. Het bedrijf, dat vijf kantoren heeft in Vlaanderen, nam onmiddellijk na de overname door Duet in 2018 zijn Brugse sectorgenoot Weghsteen over.

Vorig jaar kwam Merit Capital in het nieuws door meldingen van grote transacties met een derde partij zonder medeweten van het bedrijf zelf. Daarover loopt nog een onderzoek.

Volgens onze informatie verkoopt niet alleen meerderheidsaandeelhouder Duet zijn aandelen, maar stappen ook de resterende historische aandeelhouders, een groep met de liberale familie De Backer en de Nederlandse paardenmiljonair Jan Tops, uit.