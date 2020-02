Onderzoek naar topman Barclays om banden met Epstein

Britse toezichthouders voeren een onderzoek naar de banden tussen Barclays-topman James Staley en de overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein.

Maakt wijlen Jeffrey Epstein een nieuw slachtoffer? Die vraag rijst nu blijkt dat toezichthouders in het Verenigd Koninkrijk hun vizier richten op James Staley, de CEO van de Britse bank Barclays. De Britse financiële waakhonden kijken naar wat voor relatie Staley precies had met de Amerikaanse miljardair en zedendelinquent Epstein, en of hij daarover voldoende open was naar zijn werkgever.

Epstein werd in 2006 verdacht van seks met minderjarigen en werd in 2008 ook effectief veroordeeld. Vorig jaar kwam hij opnieuw in opspraak wegens misbruik van minderjarige meisjes. Maar op 10 augustus werd hij dood aangetroffen in zijn cel in New York.

Klant

Wat de relatie tussen Staley en Epstein precies inhield, deden noch Barclays noch de waakhonden uit de doeken. Duidelijk is dat de twee mannen elkaar in 2000 leerden kennen. Staley werd toen aangesteld als nieuwe topman van de private bank van JPMorgan, waar de rijke Epstein klant was.

Onduidelijk is hoe hun relatie evolueerde. Volgens The New York Times heeft Staley Epstein in 2008 in de gevangenis in Florida bezocht. Hoewel de onderlinge contacten verminderden nadat Staley JPMorgan in 2012 had verlaten, stopte de verstandhouding niet tot eind 2015, erkende Staley donderdag. 'Ik dacht dat ik hem goed kende, maar dat was niet het geval', zei de topmanager. Hij heeft naar eigen zeggen 'enorm spijt' van zijn contacten met Epstein.

Het is niet voor het eerst dat Staley, die eind 2015 topman van Barclays werd, een onderzoek ondergaat. In 2018 kreeg de CEO een reprimande en een boete van 642.000 pond omdat hij herhaaldelijk geprobeerd had om een interne klokkenluider te ontmaskeren. Het nieuwe onderzoek plaatst vraagtekens bij de geschiktheid van Staley om een grootbank te leiden.

Steun

Voorlopig schaart de top van Barclays zich achter de topman. Volgens de raad van bestuur lichtte Staley zijn relatie met de omstreden Amerikaan tijdig en volledig toe. De bestuurders stemden allemaal voor de herbenoeming van de topman.