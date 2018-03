‘Ons grootste risico is dat we te traag zijn'

BNP Paribas Fortis, de grootste bank van het land, zag haar winst vorig jaar licht terugvallen. ‘Maar gezien de omstandigheden hebben we toch een mooi resultaat neergezet’, vindt topman Max Jadot.

De definitieve jaarcijfers die BNP Paribas Fortis vrijdag publiceerde, vatten nog eens samen in welke perfecte storm de financiële sector zich bevindt. Terwijl de aanhoudende lage rente hun verdienmodel op kop zet, moeten banken zich ook in een rotvaart heruitvinden om de digitale trein niet te missen. ‘Neem onze mobiele app’, zegt topman Max Jadot. ‘Bij onze klanten heeft die onze website al ingehaald als favoriete kanaal om te bankieren. We moeten er volop nieuwe toepassingen voor vinden omdat klanten er veel meer van verwachten. Dat we ons niet snel genoeg aanpassen kan je beschouwen als het grootste risico van de bank. Al geldt dat niet alleen voor ons. De digitalisering dwingt zowat iedereen in de dienstensector zich in een ijltempo opnieuw uit te vinden.’

U toont zich tevreden over de jaarcijfers, maar de lage rente laat wel sporen na.

-14% Digitalisering De kantoren van BNP Paribas Fortis kregen alleen al vorig jaar 14 minder bezoekers over de vloer.



Max Jadot: ‘We hadden eerder al aangegeven dat het moeilijk zou worden om in dit klimaat de lagere rentevoeten te counteren. Nochtans zijn onze kredietvolumes mooi gestegen. We merken vooral dat ondernemingen weer bereid zijn meer leningen af te sluiten. Daar is er een klim met 12 procent. De aangroei van de woonkredieten was iets minder groot dan vorig jaar, grotendeels door de scherpere concurrentie. Tegelijk gingen ook de premie- en commissie-inkomsten de hoogte in, omdat we meer beleggingsproducten wisten te verkopen.’

‘Het blijft hoe dan ook een uitdaging voor ons om minder afhankelijk te worden van de rente. Drie kwart van onze inkomsten zijn daaraan gelinkt, de rest komt van de commissies, waaronder die op beleggingsproducten.’

Sinds begin dit jaar stijgt de rente weer wat. Is er beterschap in zicht?

Jadot: ‘De iets hogere rente kan ons inderdaad wat helpen. Maar we verwachten niet dat de tarieven dit jaar fors de hoogte in gaan. We moeten ons dus blijven inspannen om onze verkoopvolumes op te krikken. Tegelijk blijven we op de kosten letten. Voor onze Belgische activiteiten zijn we er vorig jaar al in geslaagd de kosten stabiel te houden. Hadden we de bankentaks niet moeten betalen, dan waren die kosten zelfs licht gedaald.’

Schermvullende weergave ©Dieter Telemans

U kunt ook extra inkomsten aanboren door op overnamepad te gaan. Als de lage rente al zo zwaar weegt op de grootbanken, dan moeten de kleinere instellingen op termijn toch andere oplossingen zoeken om overeind te kunnen blijven?

Jadot: ‘Er ligt geen concreet overnamedossier op tafel. Maar het kan snel gaan. De situatie doet me een beetje denken aan de jaren negentig. Toen werd ook voortdurend gespeculeerd op een grote consolidatiefase in de banksector. Die bleef jaren uit, tot opeens in enkele maanden tijd BBL en de Generale Bank werden overgenomen en ook Bacob werd opgeslorpt. Ik denk dat zo’n consolidatiegolf opnieuw kan komen. Maar niemand weet wat de trigger kan zijn.’

Als de beursgang van Belfius doorgaat, kan het bankenlandschap opnieuw in beweging komen. Wat betekenen die beursplannen voor BNP Paribas Fortis?

Jadot: ‘Belfius is een belangrijke concurrent. Maar in se verandert een eventuele beursgang van die bank niets voor ons. We gaan er onze strategie niet voor aanpassen.’

U houdt intussen wel geld op zak. Voor het tweede jaar op rij keert BNP Paribas Fortis geen dividend uit aan zijn Franse hoofdaandeelhouder.

Jadot: ‘De voornaamste reden waarom we voorstellen geen dividend uit te keren, is dat we nog willen afwachten wat de impact is van de strengere kapitaalregels die worden opgelegd aan de banksector. Andere banken hebben al berekeningen gemaakt omdat al iets meer klaarheid werd geschonken over die zogenaamde Basel IV-regels. Maar wij willen toch wat voorzichtigheid aan de dag leggen omdat niet alle knopen werden doorgehakt.’

De jaarcijfers bewijzen nog maar eens hoe snel klanten de digitale omschakeling maken. Dat vertaalt zich ook in minder kantoorbezoekers: u kreeg vorig jaar 14 procent minder klanten over de vloer. Welke gevolgen heeft dat voor uw kantoornetwerk en de tewerkstelling bij de bank?

Jadot: ‘We hebben eerder al aangekondigd dat we ons netwerk dit jaar verder afbouwen. Eind 2017 telden we 747 kantoren, op het einde van dit jaar zullen dat er 680 zijn. Daarvan zullen er 290 worden uitgebaat door zelfstandige kantoorhouders. Je ziet dus een dubbele trend: minder kantoren, die meer verzelfstandigd worden. Die trend zal ook in de nabije toekomst aanhouden.’

‘Wat de impact zal zijn op de tewerkstelling kan ik nu nog niet zeggen. De tewerkstellingsgarantie die we met de bonden hadden bereikt, loopt op af op het einde van dit jaar. In de loop van de tweede jaarhelft zitten we opnieuw om de tafel om te onderhandelen over een nieuw sociaal akkoord.’

BNP Paribas Fortis moet nog altijd beslissen wat het van plan is met zijn belang van 25 procent in de verzekeraar AG Insurance. De bank heeft tot eind juni om de knoop door te hakken over een mogelijke verkoop.