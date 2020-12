Ook Belfius stuurt kantoornetwerk bij

Nadat ING België eerder deze week had aangekondigd in zijn netwerk te snoeien, blijkt ook de staatsbank Belfius het volgend jaar opnieuw met minder kantoren te willen doen. Jobs zouden evenwel niet verdwijnen.

Belfius wil volgend jaar 14 van de 133 retailkantoren schrappen die onder het eigen beheer van de bank vallen. De staatsbank telt momenteel 595 kantoren in heel het land. Maar het gros daarvan - net geen 80 procent - wordt beheerd door zelfstandige agenten. Die zelfstandig beheerde agentschappen vallen niet onder de maatregelen die Belfius aankondigde.

14 kantoren sluiten de deuren Belfius zegt volgend jaar 14 kantoren uit zijn eigen netwerk te willen sluiten.

De kantoren die de komende maanden verdwijnen, zijn vooral vestigingen die vandaag weinig bezoekers over de vloer krijgen. Belfius filtert al enkele jaren de minder populaire kantoren uit zijn netwerk. Dit jaar sloot de bank al zeker 23 kantoren uit haar netwerk. Op die manier kon Belfius zijn kantoornetwerk de voorbije vijf jaar met iets meer dan een vijfde inkrimpen.

Geen jobs geschrapt

Die ingrepen zouden geen gevolgen mogen hebben voor de werkgelegenheid bij de bank. De werknemers die in de geviseerde kantoren aan de slag zijn, kunnen werken in een andere vestiging in de regio of krijgen een andere functie bij de bank, klinkt het.

Belfius wil het volgend jaar niet alleen met minder kantoren doen, het wil ook de structuur van zijn netwerk bijsturen. De 22 regio's waarin het kantoornet vandaag is onderverdeeld, worden teruggebracht tot twaalf zones. Die zullen nationaal worden aangestuurd, waardoor het aantal managementlagen daalt. Belfius zegt ook dat elke zone over meer specialisten zal beschikken. Dat kunnen bijvoorbeeld private bankers zijn die zich toeleggen op financiële diensten voor vermogende klanten.

Belfius wil de structuur van zijn kantoornetwerk eenvoudiger en minder hiërarchisch maken.

Connect2Net

'Die nieuwe organisatie kan misschien zelfs helpen om de werkdruk van de werknemers in sommige kantoren te verlichten', reageert Valerie Scherpereel van de vakbond ACV Puls. 'Door in grotere zones te werken kunnen die gemakkelijker een beroep doen op specialisten voor bepaalde vragen van klanten. Onze grootste bezorgdheid is vooral hoe de medewerkers van de callcenters in het kantoornetwerk geïntegreerd worden.'

Onze grootste bezorgdheid is hoe de medewerkers van de callcenters in het kantoornetwerk geïntegreerd worden. Valerie Scherpereel ACV Puls

Volgens Scherpereel is Belfius van plan de drie Belfius Connect-callcenters te decentraliseren en het 200-tal werknemers onder te brengen in hubs in de grotere zones waaruit het netwerk zal bestaan. De bank heeft al vijf pilootprojecten lopen rond dat initiatief, dat de naam Connect2Net meekreeg. Medewerkers in Connec2Net krijgen een 'hybride functie', zoals Belfius dat noemt. Dat betekent dat ze zowel in kantoren kunnen worden ingezet voor persoonlijke gesprekken met klanten als voor contact op afstand via telefoon of chat.

Scherpereel zegt dat de bonden de komende maanden nog verder zullen onderhandelen over hoe Belfius de functie van die hybride werknemers wil invullen op de langere termijn.

De nieuwe maatregelen van Belfius zetten nog eens in de verf hoezeer de Belgische banken in hun netwerk ingrijpen om de snelle digitalisering te kunnen bijbenen en tegelijk in de kosten te snijden. Eerder deze week kondigde ook ING België aan dat het volgend jaar 62 kantoren wil sluiten, waardoor 230 mensen een andere job bij de bank krijgen.