'Ook Deutsche Bank doet de deur dicht voor Trump'

Deutsche Bank geldt als de belangrijkste geldschieter van het zakenimperium van de Amerikaanse president. Na een reeks faillissementen in de jaren negentig was de Duitse grootbank nagenoeg de enige financiële instelling die nog bereid was om zaken te doen met Donald Trump. Geschat wordt dat Trump in totaal al zo'n 2 miljard dollar heeft geleend bij Deutsche Bank.

Relatie onder hoogspanning

Al sinds Trump in november de Amerikaanse presidentsverkiezingen verloor, doen geruchten de ronde dat Deutsche Bank de banden met hem wilde verbreken. Volgens de krant The New York Times was de bestorming van het Capitool in de Washington DC vorige week de druppel. Frankfurt zou laten weten hebben niet langer zaken te willen doen met Trump. Of ook voor diens zonen Eric en Donald Jr., of andere leden van de familie, de deur dicht zal gaan, is niet bekend.