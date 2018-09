'Ook Deutsche Bank moet meer doen tegen witwassen'

Meermaals op de radar

Een concrete aanleiding voor de ingreep van de Duitse financiële waakhond is er niet. Maar in het verleden is Deutsche Bank wel al meermaals op de radar verschenen van toezichthouders en overheden omdat het te laks optrad tegen witwassen.

Europa schiet in actie

Dat BaFin net nu in actie schiet is niet toevallig. De voorbije weken zijn meerdere witwasschandalen aan het licht gekomen in Europa. Het Nederlandse ING trof bijvoorbeeld een recordschikking van 750 miljoen euro om te vermijden dat het strafrechtelijk vervolgd zou woren in een reeks witwaszaken.