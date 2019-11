Ook Wallonië stapt mogelijk in kandidaat-bank NewB

Na Brussel bekijkt ook de Waalse regering of ze geld kan investeren in de coöperatie NewB, die plannen heeft om te starten als bank.

De Waalse regering buigt zich de komende dagen of uren over een eventuele investering in NewB, de nieuwe coöperatieve bank die voor woensdagavond 30 miljoen euro moet bijeenkrijgen om van de Nationale Bank een banklicentie te kunnen bekomen. Dat verklaarde Waals minister van Economie Willy Borsus (MR) dinsdag in de bevoegde commissie van het Waals Parlement.