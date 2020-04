Ook betalingsuitstel voor consumentenkrediet in de maak

er is een regeling in de maak die ook betalingsuitstel voor autoleningen en andere vormen van consumptiekrediet zou mogelijk maken voor wie slachtoffer is van de coronacrisis.

Na de regeling om hypotheekleningen te pauzeren voor wie getroffen wordt door de coronacrisis, wordt gewerkt aan een regeling voor betalingsuitstel voor autoleningen, kredietkaarten en andere consumptiekredieten.

Er is een compromis in de maak om ook betalingsuitstel mogelijk te maken voor consumptiekredieten. CD&V en de PS hadden daarover elk al een wetsvoorstel ingediend, maar nu is er een akkoord tussen CD&V en de liberale en socialistische partijen in de Kamer, meldt CD&V-Kamerlid Leen Dierick.

Het plan is om volgende week te stemmen over een amendement. Als dat goedgekeurd wordt, zou de regeling retroactief op 1 mei van kracht worden, legt Dierick uit. Het geldt voor tal van consumentenkredieten, van persoonlijke leningen tot kredietkaarten.

25.000 euro Limiet De bank kan het betalingsuitstel weigeren aan wie meer dan 25.000 euro aan spaargeld bezit.

De regeling bestaat uit een betalingsuitstel van maximaal drie maanden met een mogelijke verlenging van drie maanden. Er moet wel een directe link zijn met de coronacrisis: de kredietnemer moet inkomensverlies lijden en mag niet meer dan één maandelijkse aflossing betalingsachterstand hebben op 1 april 2020.

De consumentenorganisatie Test Aankoop had eerder een dergelijke regeling gevraagd, maar in de banksector was daarover niet iedereen enthousiast. 'Een beetje van het goede te veel. Het gaat om relatief kleine bedragen, het is bijna onmogelijk om dat allemaal te verwerken', verklaarde een bankier.

De sectororganisatie Febelfin geeft toe dat er een reële vraag is van kredietnemers en kredietgevers om ook betalingsuitstel toe te staan bij consumentenkredieten.