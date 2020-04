'Ook bij leasingcontracten drukken we op de pauzeknop'

Belfius-directeur Dirk Gyselinck: 'Bij kleine bedrijven wordt heel wat materiaal gefinancierd via roerende leasing, en voor die kmo's kan het soms belangrijker zijn daar iets aan te doen dan aan de leningen.'

Om de bedrijven boven water te houden in coronatijden verlenen de banken niet enkel betalingsuitstel voor tienduizenden kredieten. Belfius drukte ook al op de pauzeknop voor 9.000 leasingcontracten.

De Belgische banken hebben de voorbije weken al aan 46.000 ondernemingen betalingsuitstel toegekend voor kredieten, berekende de sectororganisatie Febelfin. De meeste grote banken willen daarover niet veel details kwijt, maar de staatsbank Belfius geeft wel aan dat ze al 18.000 dossiers over kapitaaluitstel heeft afgerond van 10.000 klanten. Slechts een zeer klein percentage van de aanvragen werd afgewezen.

Meteen na de aankondiging van de maatregelen in de pers stroomden de vragen binnen bij de banken. 'We hebben de nodige mensen en middelen ingezet om de vragen zo snel en efficiƫnt mogelijk te behandelen', zegt KBC-woordvoerster Viviane Huybrecht. De vragen werden behandeld via de relatiebeheerders, de kantoren, het KBC Live callcenter en de website.

Kaspositie

De Belgische ondernemers willen dezer dagen vooral hun kaspositie beschermen omdat veel vaste kosten ook de komende maanden doorlopen. Ze maken simulaties over hun liquiditeiten als de coronamaatregelen drie of zes maanden duren.

Dirk Gyselinck, als directeur verantwoordelijk voor het bedrijfsbankieren bij Belfius, ziet een duidelijk verschil tussen grote ondernemingen die hun kredietlijnen vaker opnemen en kleine bedrijven die eerder betalingsuitstel vragen. 'Dat laatste levert gemiddeld 20.000 euro minder uitgaven op zes maanden op. Dat is een significant bedrag waarmee ze andere kosten kunnen betalen.'

Leasing

'We hebben ook een gelijkaardige regeling uitgewerkt voor roerende leasing', zegt Gyselinck. Hij benadrukt dat dat niet valt onder het vorige maand gesloten sectoraal akkoord, maar klanten stelden er wel veel vragen over. 'Bij kleine bedrijven wordt heel wat materiaal gefinancierd via roerende leasing, en voor die kmo's kan het soms belangrijker zijn daar iets aan te doen dan aan de leningen.'

9.000 Leasing Belfius regelde ook voor 9.000 leasingcontracten betalingsuitstel.

Onder roerende leasing vallen niet enkel wagens en ander transportmateriaal, maar ook machines en kantoormaterieel. 'We hebben dat bij 9.000 leasingcontracten toegepast', zegt Gyselinck. In totaal drukte de bank zo voor ruim 300 miljoen euro aan kredieten en leasings van zelfstandigen, kmo's en grote ondernemingen op de pauzeknop.

Bij Belfius kwamen er tot 3.000 aanvragen per dag, maar de piek ligt nu achter de rug. Gyselinck: 'Vorige week zaten we aan 700 dossiers per dag, nu aan 500.' Hij verwacht wel dat er nog nieuwe pieken komen rond de maandwissels, wanneer veel kredieten hun vervaldag hebben.

Overbruggingskredieten

De banken maken zich op voor een nieuwe toestroom met aanvragen voor nieuwe kredieten. De regeling waarbij banken tot 50 miljard euro aan nieuwe overbruggingskredieten met staatsgarantie kunnen toekennen is het afgelopen weekend goedgekeurd. Nu moet enkel nog het KB in het staatsblad worden gepubliceerd. Op dat moment kunnen de digitale loketten worden geopend.