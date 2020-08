Ook duurzame bank Triodos niet immuun voor corona

Ook Triodos mag zich voegen bij het steeds langer wordende rijtje banken dat de voorbije maanden extra geld opzij moest zetten om mogelijke verliezen op te vangen door leningen die wegens de coronacrisis niet of laattijdig worden terugbetaald.

Als gevolg van de pandemie besloot de bank de voorbije maanden nog een extra voorziening aan te leggen van 8,9 miljoen euro. Daardoor dikte de totale stroppenpot bij Triodos in de eerste zes maanden aan tot 42,6 miljoen euro.

Ook als afwaarderingen op bestaande leningen niet worden meegerekend, zag Triodos de kosten in de eerste jaarhelft met zowat 5 procent oplopen.

Beide factoren helpen de stevige terugval van het nettoresultaat te verklaren. In de eerste zes maanden van dit jaar boekte Triodos een nettowinst van 6,7 miljoen euro. Dat is liefst 63 procent minder dan in dezelfde periode een jaar geleden.